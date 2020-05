F1, Carlos Sainz alla Ferrari al posto di Vettel

E' ufficiale: Carlos Sainz è il nuovo pilota della Ferrari per la stagione 2021-2222. Il pilota spagnolo prende il posto di Sebastain Vettel e andrà a fare coppia con Charles Leclerc. "Sono molto felice di guidare una Ferrari nel 2021 e sono molto eccitato. Io ho ancora una importante stagione davanti con la McLaren, non vedo l'ora di tornare a correre con loro" questo il primo commento di Sainz.

"Sono felice di annunciare che Carlos sarà con la Scuderia dal campionato 2021. Con cinque stagioni alle spalle, Carlos ha dimostato di essere un vero talento e ha esibito le capacità tecniche e le giuste caratteristiche da renderlo adatto alla nostra famiglia", ha dichiarato da parte sua Mattia Binotto, team principal della Ferrari riguardo alla scelta di affidare un volante a Carlos Sainz. "Abbiamo iniziato un nuovo ciclo per tornare al top nella Formula 1. Sarà un lungo viaggio non senza difficoltà, in particolar modo tenendo conto della situazione finanziaria e regolamentare che richiederà di affrontare questa sfida in un modo diverso", ha concluso Binotto.



La McLaren ha invece ufficalizzato l'ingaggio di Daniel Ricciardo per la stagione 2021/2222. Il pilota australiano prende il posto dello spagnolo Sainz. Ricciardo, che lascia la Toro Rosso dopo tre stagioni, farà coppia con Lando Norris.

