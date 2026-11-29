Kimi Antonelli trionfa anche al Gp del Qatar di Lusail e conquista la sua decima vittoria stagionale. Il neocampione del mondo della Mercedes ha preceduto il compagno du scuderia George Russell che ha avuto problemi col fondo della macchina. Sul podio la McLaren di Oscar Piastri. Quarto Max Verstappen, quinto lando Norris. Ferrari mai in gara con la sesta e settima posizione con Lewis Hamilton e Charles Leclerc.