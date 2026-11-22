Il pilota della Red Bull, Max Verstappen, conquista il Gran Premio di Las Vegas, negli Usa, terzultima gara del Mondiale di Formula 1. L’olandese ha tagliato il traguardo davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Quarto il campione del mondo, Kimi Antonelli, su Mercedes.

Take a bow, everyone 👏👏👏 What a show they put on 🍿 #F1 #LasVegasGP https://t.co/kDYUnmImDv — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Chiude al settimo posto la Ferrari Lewis Hamilton. Decimo, invece, l’altro ferrarista Charles Leclerc, che ha subito una penalità di 10 secondi per un contatto con il compagno di scuderia.

Lap 43/50: Charles has received a 10-second penalty for causing a collision — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 22, 2026

Vasseur furioso: “Dai nostri piloti mancanza di rispetto per il team”

“Per la seconda volta in tre gare si è verificato un episodio inaccettabile tra i nostri piloti, e questo non può continuare”. Così il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, nel comunicato della scuderia di Maranello dopo il Gp di Las Vegas di Formula 1, dopo il contatto fra Lewis Hamilton e Charles Leclerc oggi in gara. “In Brasile – ha aggiunto – abbiamo dato un messaggio molto chiaro a entrambi e oggi, durante la gara, abbiamo ricordato loro di pensare alla squadra quando si trovavano a lottare tra loro. Naturalmente, in una gara di questo tipo non è possibile congelare le posizioni perché, con l’effetto della scia, se rallenti la vettura che ti segue ti supera. Ma i nostri piloti avrebbero dovuto gestire la situazione diversamente, come hanno fatto altri compagni di squadra sia davanti sia dietro di loro. Charles sa di aver commesso un errore e si è scusato, ma questo non cambia il risultato”. “È difficile esprimere a parole quanto sia frustrante per tutta la squadra quanto accaduto oggi. Il passo era buono e il podio non era fuori dalla nostra portata. Ancora una volta, quanto successo dimostra una mancanza di rispetto nei confronti della squadra, di tutti coloro che lavorano in pista e a Maranello e di tutti i nostri partner. Nei prossimi giorni discuteremo internamente di quanto accaduto”, ha concluso Vasseur.

Leclerc: “Accetto penalità, mi dispiace per squadra e punti persi”

“La gara non si è conclusa bene per noi e il mio errore ha contribuito a questo risultato non positivo. Accetto la penalità che mi hanno comminato e analizzeremo cosa avrei dovuto fare diversamente per evitare che succeda di nuovo. Mi dispiace per la squadra, per i ragazzi a Maranello e per i punti che abbiamo perso oggi”. Così il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, in un comunicato della scuderia, commenta l’episodio del contatto in gara al Gp di Las Vegas di Formula 1 con l’altro ferrarista Lewis Hamilton.

Hamilton: “Podio era alla nostra portata ma è stata gara difficile”

“Oggi la squadra ha fatto un ottimo lavoro con la strategia e avevamo un buon passo in gara. Sono orgoglioso di tutti i ragazzi nel garage e dei miei ingegneri per il grande lavoro svolto. Sentivo che oggi il podio era alla nostra portata, ma è stata una gara difficile e prima la penalità che mi hanno inflitto e poi il contatto hanno complicato le cose”. Così Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, nel comunicato della scuderia di Maranello dopo il Gp di Las Vegas di Formula 1. “Sono comunque rimasto concentrato e ho continuato a spingere, riuscendo a tornare nel gruppo in lotta davanti. Possiamo comunque trarre degli spunti positivi da questa giornata, anche se il risultato non rispecchia quello che avremmo davvero potuto ottenere”, ha aggiunto.