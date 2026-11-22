A Las Vegas, città delle luci e del peccato, la rivalità interna in casa Ferrari tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton arriva a un punto di non ritorno. Tanto da costringere Frederic Vasseur ad alzare la voce e annunciare provvedimenti. “Per la seconda volta in tre gare si è verificato un episodio inaccettabile tra i nostri piloti, e questo non può continuare – la dura presa di posizione del team principal della Ferrari al termine del Gp di Las Vegas – In Brasile abbiamo dato un messaggio molto chiaro a entrambi e oggi, durante la gara, abbiamo ricordato loro di pensare alla squadra quando si trovavano a lottare tra loro. Avrebbero dovuto gestire la situazione diversamente”. Dopo le scintille di Città del Messico il nuovo scontro lungo la ‘Strip’ rischia di avere pesanti ripercussioni a lungo termine, in chiave 2027, per una convivenza all’interno del box che si prospetta sempre più ingombrante. Nell’immediato il ‘tamponamento’ di Leclerc ai danni di Hamilton, finito in testacoda e costretto a ricostruire la sua gara, produce un amaro settimo posto del britannico, mentre il monegasco – penalizzato dieci secondi dai commissari – chiude mestamente la top ten in un Gran Premio in cui comunque le due rosse difficilmente sarebbero andate a podio.

Oscar ran him close, but MAX VERSTAPPEN is your @salesforce #F1DriverOfTheDay 👊 #F1 #LasVegasGP https://t.co/Hp2kTRfBXo — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

“Charles sa di aver commesso un errore e si è scusato, ma questo non cambia il risultato – prosegue Vasseur – Ancora una volta, quanto successo dimostra una mancanza di rispetto nei confronti della squadra, di tutti coloro che lavorano in pista e a Maranello e di tutti i nostri partner. Nei prossimi giorni discuteremo internamente di quanto accaduto”. “La gara non si è conclusa bene per noi e il mio errore ha contribuito a questo risultato non positivo. Accetto la penalità che mi hanno comminato e analizzeremo cosa avrei dovuto fare diversamente per evitare che succeda di nuovo – l’ammissione di uno sconsolato Leclerc – Mi dispiace per la squadra, per i ragazzi a Maranello e per i punti che abbiamo perso oggi”. Hamilton da parte sua non calca la mano. “Ho fatto quello che potevo e ho detto quello che dovevo dire. Fare di più così diventa difficile, quello che succede sullo sfondo non dipende da me – evidenzia – Questioni irrisolte con Charles? Non so, onestamente mi sembrava che tutto fosse a posto e personalmente non ho nessun problema con lui. Sono contento di lavorare con lui, quando corriamo in pista dobbiamo correre per il team e non uno contro l’altro”.

Three-wide at 200+ mph 🤯 #F1 #LasVegasGP https://t.co/mCLemS6zw2 — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Al netto dei dissidi interni in casa Ferrari a Las Vegas è brillata ancora la stella di Max Verstappen, che ha vinto una corsa pazza, fatta di sorpassi e controsorpassi e diversi colpi di scena, davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Kimi Antonelli si è fermato ai piedi del podio, sfumato all’ultimo giro quando, per problemi legati alla gestione dell’energia, è stato passato da entrambe le vetture papaya. Peggio è andata a George Russell, a lungo in lotta con Verstappen per la vittoria, finito contro le barriere a una decina di giri dal termine nel tentativo di superare il compagno di squadra neocampione del mondo. Alla fine il britannico si è piazzato nono, ma il secondo posto nel Mondiale – ora saldamente tra le mani dell’olandese – rischia di sfumare definitivamente.