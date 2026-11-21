Max Verstappen, su Red Bull, partirà in pole position nel Gp di F1 di Las Vegas, in Usa. Nelle qualifiche secondo posto per George Russell su Mercedes. Terzo Lando Norris su McLaren. Il più veloce nelle qualifiche era stato il neo campione del mondo Kimi Antonelli che scatterà però sesto a causa di una penalità. Male le Ferrari eliminate in Q2: Leclerc partirà decimo, Hamilton 11esimo.

Verstappen: “Incognite per domani”

“Le qualifiche sono state senza dubbio la nostra sessione migliore del fine settimana. Come squadra abbiamo lavorato molto bene, facendo tutto ciò che era sotto il nostro controllo nel modo giusto. Sono soddisfatto del risultato ed è positivo partire dalla prima posizione domani. Per la gara ci sono ancora molte incognite: molto dipenderà dal nostro passo e da come si comporteranno gli pneumatici. La Mercedes è stata molto veloce per tutto il weekend, quindi sarà difficile batterla. Spero in una buona partenza, poi vedremo cosa riusciremo a fare”. Così il pilota Red Bull Max Verstappen che partirà inpole al Gp di Las Vegas.