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mercoledì 11 novembre 2026

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Antonelli mantiene la promessa e si fa i capelli tricolore: basito Toto Wolff

Antonelli mantiene la promessa e si fa i capelli tricolore: basito Toto Wolff
Kimi Antonelli al suo rientro in Italia, 9 novembre 2026 (Foto Guido Calamosca/LaPresse)
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La reazione immortalato in un video postato dalla Mercedes

L’aveva promesso e alla fine l’ha fatto per davvero. Il campione del mondo Kimi Antonelli si è presentato nella sede della Mercedes con i capelli tricolore.

Tutto è immortalato in un video diffuso dalla scuderia. Con il sorriso, il neo iridato si è preso i complimenti dei dipendenti Mercedes e anche qualche sfottò dal team principal Toto Wolff, che dopo alcuni secondi di silenzio gli chiede: “Ma hai pagato per questo?”. E anche Russell resta senza parole. Il Mondiale torna a Las Vegas il 22 novembre.

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