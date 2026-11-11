Antonelli mantiene la promessa e si fa i capelli tricolore: basito Toto Wolff

L’aveva promesso e alla fine l’ha fatto per davvero. Il campione del mondo Kimi Antonelli si è presentato nella sede della Mercedes con i capelli tricolore.

Tutto è immortalato in un video diffuso dalla scuderia. Con il sorriso, il neo iridato si è preso i complimenti dei dipendenti Mercedes e anche qualche sfottò dal team principal Toto Wolff, che dopo alcuni secondi di silenzio gli chiede: “Ma hai pagato per questo?”. E anche Russell resta senza parole. Il Mondiale torna a Las Vegas il 22 novembre.