Kimi Antonelli è tornato in Italia: “Vado a casa, non vedo l’ora di mangiare una tagliatella”

Un rientro da superstar per Kimi Antonelli, nella sua Bologna per cercare un po’ di normalità, staccare la spina e provare a realizzare davvero quanto fatto in queste due settimane da sogno. Con ancora il volo dal Brasile addosso e un fuso orari da smaltire – non si risparmia, raccoglie abbracci, stringe mani, si concede a telecamere e microfoni con il sorriso di sempre: c’è un campione dal mondo italiano di F1 da immortalare dopo 73 anni di attesa e lui non sterza davanti alla pioggia di domande raccontando le sue emozioni e i suoi primi desideri una volta sbarcato in Itali: “E’ tutto talmente così grande che ho ancora bisogno di una settimana per realizzare il tutto. Ora vado a farmi una tagliatella, vedere i miei amici e stare a casa. E poi sì, vediamo se il finale sarà a Imola. Sarebbe bellissimo chiudere con una gara in casa, un sogno”.

Uno dei tanti di questa stagione da sogno che lui onorerà tingendosi i capelli come promesso dopo il trionfo in Messico dove si è laureato campione. “Devo decidere in fretta – sorride -, domani riparto per l’Inghilterra: alla fine credo li farò metà tricolore e metà rossoblù per il Bologna che presto andrò a vedere allo stadio così come la Virtus”. Normalità significa trascorrere serate con gli amici e la famiglia, cercare di divertirsi e fare le cose da ragazzo normale. In nome della semplicità, quello che davvero lo rende una persona speciale e unica. “Vincere anche il titolo costruttori è stato bellissimo, è il risultato del lavoro di un gruppo di ragazzi e ragazze che ogni giorni danno il massimo per dare a noi piloti la miglior macchina possibile. E hanno aiutato a realizzare anche questo sogno”. La pausa tra Bologna e San Marino, dove ha la residenza, non sarà lunga perché tra un paio di settimane la F1 riparte con il Gp di Las Vegas, terz’ultimo appuntamento del Mondiale.

L’obiettivo è puntare a vincere il decimo Gp stagionale per chiudere così il cerchio: “Sì, andare in doppia cifra sarebbe bello e poi pensiamo al 2027. Vorrei replicare il successo di quest’anno e non vedo l’ora di battagliare di nuovo”. Adesso raccoglie l’affetto di una intera nazione e degli amici che lo hanno atteso per ore all’aeroporto bolognese. “Bello avere tutti questi amici e tutto questo supporto. Tutto questo fa la differenza perché quando torni hai la possibilità di staccare e di fare quello che non fai normalmente”. A chi gli chiede cosa è cambiato rispetto all’anno scorso Antonelli non ha difficoltà a riconoscere che è stata la mentalità e l’esperienza. “L’anno scorso l’avevo sbagliata. Quest’anno invece sono riuscito a fare uno step. E’ molto importante inquadrare le persone giuste al tuo fianco, avere la tua famiglia sempre alle gare e tante persone che mi aiutano durante la stagione. Tutto questo è stato cruciale. E poi l’esperienza ha fatto tantissimo. L’anno scorso nonostante i momenti non belli, mi ha aiutato a crescere e nell’affrontare questa stagione”. Ora però tagliatelle, amici, famiglia, relax. Tra una decina di giorni si riparte. Con i capelli metà rossoblù e metà tricolori.