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lunedì 9 novembre 2026

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Kimi Antonelli è tornato in Italia: “Vado a casa, non vedo l’ora di mangiare una tagliatella”

Kimi Antonelli è tornato in Italia: “Vado a casa, non vedo l’ora di mangiare una tagliatella”
Kimi Antonelli atterra con aereo privato a bologna e saluta i suoi fan Bologna (Italia) 9 Novembre 2026 (Photo Guido Calamosca/LaPresse)
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Tra un paio di settimane la F1 riparte con il Gp di Las Vegas, terz’ultimo appuntamento del Mondiale

Un rientro da superstar per Kimi Antonelli, nella sua Bologna per cercare un po’ di normalità, staccare la spina e provare a realizzare davvero quanto fatto in queste due settimane da sogno. Con ancora il volo dal Brasile addosso e un fuso orari da smaltire – non si risparmia, raccoglie abbracci, stringe mani, si concede a telecamere e microfoni con il sorriso di sempre: c’è un campione dal mondo italiano di F1 da immortalare dopo 73 anni di attesa e lui non sterza davanti alla pioggia di domande raccontando le sue emozioni e i suoi primi desideri una volta sbarcato in Itali: “E’ tutto talmente così grande che ho ancora bisogno di una settimana per realizzare il tutto. Ora vado a farmi una tagliatella, vedere i miei amici e stare a casa. E poi sì, vediamo se il finale sarà a Imola. Sarebbe bellissimo chiudere con una gara in casa, un sogno”.

Uno dei tanti di questa stagione da sogno che lui onorerà tingendosi i capelli come promesso dopo il trionfo in Messico dove si è laureato campione. “Devo decidere in fretta – sorride -, domani riparto per l’Inghilterra: alla fine credo li farò metà tricolore e metà rossoblù per il Bologna che presto andrò a vedere allo stadio così come la Virtus”. Normalità significa trascorrere serate con gli amici e la famiglia, cercare di divertirsi e fare le cose da ragazzo normale. In nome della semplicità, quello che davvero lo rende una persona speciale e unica. “Vincere anche il titolo costruttori è stato bellissimo, è il risultato del lavoro di un gruppo di ragazzi e ragazze che ogni giorni danno il massimo per dare a noi piloti la miglior macchina possibile. E hanno aiutato a realizzare anche questo sogno”. La pausa tra Bologna e San Marino, dove ha la residenza, non sarà lunga perché tra un paio di settimane la F1 riparte con il Gp di Las Vegas, terz’ultimo appuntamento del Mondiale.

L’obiettivo è puntare a vincere il decimo Gp stagionale per chiudere così il cerchio: “Sì, andare in doppia cifra sarebbe bello e poi pensiamo al 2027. Vorrei replicare il successo di quest’anno e non vedo l’ora di battagliare di nuovo”. Adesso raccoglie l’affetto di una intera nazione e degli amici che lo hanno atteso per ore all’aeroporto bolognese. “Bello avere tutti questi amici e tutto questo supporto. Tutto questo fa la differenza perché quando torni hai la possibilità di staccare e di fare quello che non fai normalmente”. A chi gli chiede cosa è cambiato rispetto all’anno scorso Antonelli non ha difficoltà a riconoscere che è stata la mentalità e l’esperienza. “L’anno scorso l’avevo sbagliata. Quest’anno invece sono riuscito a fare uno step. E’ molto importante inquadrare le persone giuste al tuo fianco, avere la tua famiglia sempre alle gare e tante persone che mi aiutano durante la stagione. Tutto questo è stato cruciale. E poi l’esperienza ha fatto tantissimo. L’anno scorso nonostante i momenti non belli, mi ha aiutato a crescere e nell’affrontare questa stagione”. Ora però tagliatelle, amici, famiglia, relax. Tra una decina di giorni si riparte. Con i capelli metà rossoblù e metà tricolori.

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