Gp Brasile 2026, Norris domina. Alla Mercedes il titolo Costruttori

Lando Norris domina il Gp del Brasile, quint’ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Tra pioggia e testacoda, il campione del mondo 2025 precede le Red Bull di Verstappen e Hadjar. George Russell termina quarto e precede il compagno di squadra e Kimi Antonelli: la Mercedes si laurea aritmeticamente campione del mondo Costruttori con tre gare di anticipo. Più dietro le Ferrari, con Leclerc settimo (ma sotto investigazione) e Lewis Hamilton nono. Il Mondiale tornerà dal 20 a 22 novembre a Las Vegas.

La gara

Norris dopo una brutta partenza non ha sbagliato più nulla, dimostrando una grande solidità sul bagnato. Il britannico replica così il successo ottenuto su quetso stesso circuito lo scorso anno. Esaltante la prova di Max Verstappen, partito dalle retrovie. Dopo una rimonta folgorante in avvio, con sorpassi a ripetizione, l’olandese non è riuscito ad avere la stessa continuità nella fase in cui la pista è rimasta asciutta, accumulando un divario incolmabile nei confronti di Norris. Cè del rammarico per Antonelli, che aveva dominato in avvio con gomme intermedie con 7″ di vantaggio su Norris. Ma dopo il pit-stop la storia è cambiata. Prima un testacoda con mescole slick poi un errore in frenata, due errori che gli sono costati il podio. Nel giorno in cui la Mercedes vince matematicamente il nono titolo costruttori della sua storia, si registra una delle peggiori gare dell’anno per la Ferrari, con Hamilton e Leclerc che hanno accusato problemi di grip, riuscendo solo in alcune finestre temporali ad avere un passo competitivo. Sesta piazza per Piastri davanti alla prima ‘rossa’ del monegasco, Lawson e alla seconda Ferrari di Hamilton. Hulkenberg a punti con l’Audi.

Wolff: “Nelle ultime gare ci sono stati momenti difficili, ma orgoglioso del lavoro della squadra”

“C’è voluto qualche anno per tornare davanti a tutti, questo dimostra le grandi persone che abbiamo nella nostra squadra. E’ fantastico. Abbiamo avuto un inizio di stagione molto forte. Nelle ultime gare ci sono stati momenti difficili come oggi, ma nel complesso sono grato e orgoglioso del lavoro fatto“, ha dichiarato il team principal della Mercedes, Toto Wolff, dopo la conquista del titolo iridato.

“Non pensavo fosse possibile eguagliare la Williams come Mondiali costruttori”, ha aggiunto.