È morto Alan Jones, addio al pilota australiano campione del mondo con la Williams nel 1980

Il mondo della Formula 1 piange la scomparsa di Alan Jones, l’australiano che diventò il primo pilota a vincere un titolo mondiale di Formula 1 con la Williams, nel 1980. L’annuncio della sua morte lo ha dato la sua famiglia. Jones aveva 80 anni ed è scomparso dopo una breve malattia. “Siamo estremamente addolorati nell’annunciare la scomparsa del nostro amato Alan”, ha dichiarato la moglie Amanda in un comunicato. “Ci mancherà moltissimo e sarà ricordato con affetto dalle persone a lui più vicine, così come dai tanti tifosi il cui sostegno gli è sempre stato caro”.

Il titolo mondiale di Alan Jones nel 1980

Nato a Melbourne nel 1946, Jones era stato inserito nella Australian Motorsport Hall of Fame e nella Sport Australia Hall of Fame. È stato il secondo australiano, e finora l’ultimo, a conquistare il titolo mondiale di Formula 1, coronamento di una carriera nella quale ha ottenuto 12 vittorie e 24 podi. Prima di lui ci era riuscito Jack Brabham, vincitore di tre titoli mondiali.

Jones era conosciuto per il suo stile di guida aggressivo e per il carattere spigoloso. “Se qualcuno mi sorpassava, la prendevo sul personale”, aveva raccontato in un podcast nel 2019. In un’epoca in cui in Formula 1 erano frequenti incidenti mortali e infortuni gravi, Jones iniziava ogni anno controllando la propria assicurazione sulla vita e organizzando il viaggio di ritorno in Australia per la moglie nel caso in cui fosse morto in pista. Ma sosteneva di non aver mai avuto paura della morte durante una gara. “Non mi sono mai preoccupato dei pericoli”, aveva detto. “Mi preoccupavo dei soldi”. Con la Williams trovò la squadra giusta. Il fondatore Frank Williams era abile nel placare il suo temperamento e nel mantenerlo concentrato. Il suo stile di guida e la sua forza fisica si adattavano perfettamente alla vettura FW07 del team.

I piloti del team Williams Clay Regazzoni e Alan Jones insieme a Frank Williams (Foto Heinz Wieseler/picture-alliance/dpa/AP Images)

Il carattere difficile e i rapporti con gli altri piloti

Jones non cercava di instaurare amicizie con gli altri piloti di Formula 1. “Erano soltanto cose che dovevano essere superate”, aveva detto dei suoi rivali nel podcast del 2019 ‘Beyond The Grid’. Dopo un’accesa disputa pubblica con il compagno di squadra argentino Carlos Reutemann, in occasione della gara successiva in Argentina Jones ebbe bisogno di una scorta della polizia.

Deluso dal comportamento della Ferrari, che secondo quanto raccontato successivamente dal pilota era venuta meno a un contratto già firmato per portarlo nella scuderia italiana nel 1977, Jones non aveva mai dimenticato quell’episodio. “Quando percorrevo la corsia dei box e loro lavoravano sulle loro macchine, gli facevo un piccolo saluto”, aveva raccontato in seguito. “Ora, magari usavo soltanto un dito, ma era comunque un saluto”.

Dagli inizi in Gran Bretagna al ritorno in Australia

Cresciuto in Australia, figlio di un affermato pilota amatoriale, Jones si trasferì in Gran Bretagna alla fine degli anni Sessanta. Per finanziare il proprio percorso verso la Formula 1, comprava e rivendeva vecchi furgoni. Al suo arrivo in F1 gareggiò per diverse piccole scuderie. La prima vittoria con la Shadow, nel 1977, dopo essere partito dalla 14ª posizione, sorprese talmente tanto gli organizzatori del Gran Premio d’Austria che per la cerimonia sul podio non era stata preparata una registrazione dell’inno nazionale australiano. Jones ricordò in seguito che “un ubriaco suonò ‘Happy Birthday’ con una tromba”. Dopo aver mancato la conferma del titolo nel 1981 – era convinto di aver guidato meglio rispetto alla stagione precedente, ma la macchina lo aveva tradito – tornò in Australia e acquistò una fattoria. La nostalgia di casa e la scarsa simpatia per il clima britannico ebbero un ruolo nella sua decisione.

Il ritorno in Formula 1 e le altre esperienze nelle corse

La nuova vita da allevatore di bestiame, tuttavia, lo stancò presto. Nel 1983 tornò per una sola gara in Formula 1 con la Arrows, prima di rientrare con la Haas, che non ha alcun legame con l’attuale scuderia omonima. La vettura non era competitiva e Jones ottenne come miglior risultato un quarto posto, prima di lasciare nuovamente la F1 nel 1986. Lontano dalla Formula 1, Jones conquistò nel 1978 il titolo Can-Am nella categoria delle vetture sport-prototipo e arrivò terzo nella sua unica gara in IndyCar, nel 1983. Continuò a correre nel campionato australiano V8 Supercars fino al 2002, quando aveva 55 anni. Jones rimase nell’ambiente della Formula 1 come commentatore televisivo e commissario di gara, ma non risparmiò le critiche ai piloti moderni, che definiva “prime donne” e “troppo aziendali”.

L’ex direttore del team Williams, Sir Frank Williams (Foto AP/MTI, Zsolt Czegledi)

Il ricordo di Frank Williams

Frank Williams, fondatore della scuderia scomparso nel novembre 2021, era molto legato a Jones e una volta lo aveva descritto come “un vero uomo”, con cui era “molto divertente stare”. “Non ha mai avuto bisogno di essere sostenuto psicologicamente, perché era un carattere molto determinato e combattivo”, aveva detto Williams. “Non aveva bisogno di essere accudito o accompagnato per mano, ed è così che dovrebbe essere. Non dovrebbe essere necessario chiedere a un pilota se è felice o se ha bisogno che gli venga cambiata la biancheria intima”.