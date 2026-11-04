Kimi Antonelli visita la casa di Ayrton Senna, poi foto con la sua Lotus: “Giornata indimenticabile”

Da un sogno realizzato ad un altro: dopo la vittoria del titolo di campione del Mondo di F1, Kimi Antonelli è già volato in Brasile per il prossimo Gran Premio e nelle vicinanze di San Paolo ha potuto visitare la casa del suo idolo Ayrton Senna. Come documentato dallo stesso pilota italiano sul suo profilo Instagram, Antonelli ha anche posato per uno scatto nella Lotus con il numero 12 guidata proprio da Senna nel 1986. Nella foto scattata nella Fazenda Dois Lagos, la tenuta di Ayrton si vede Kimi con con il padre Marco e i nipoti del grande campione brasiliano: Bruno, ex pilota di F1, Lalalli e Bianca Senna. “Giorno indimenticabile. Grazie a tutta la famiglia Senna. Ci vorrà un po’ di tempo per assimilare, ma porterò questi ricordi con me per sempre”, ha scritto Antonelli su Instagram.