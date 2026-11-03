Hamilton al veleno con Leclerc: “È frustrante, dobbiamo essere onesti”

Ancora aria pesante in casa Ferrari a due giorni di distanza dal Gp del Messico. A confermarlo è un post di Lewis Hamilton, che già ieri aveva criticato le mosse in pista di Charles Leclerc, suo compagno di scuderia.

“Il nostro weekend è stato pieno di sfide. Abbiamo dovuto affrontare molte difficoltà, ma i nostri meccanici e ingegneri hanno fatto un lavoro incredibile. Siamo cresciuti tantissimo insieme quest’anno, e quei progressi hanno richiesto un enorme impegno da parte di tutti, sia in pista che in fabbrica”, ha scritto su Instagram il pilota britannico dopo esserci congratulato con Kimi Antonelli, nuovo campione mondiale di Formula 1. “Ecco perché perdere quella che avrebbe potuto essere una vittoria fa così male. Dobbiamo cogliere ogni opportunità che ci si presenta, quindi è incredibilmente frustrante, e non posso fingere il contrario”.

“So bene cosa serve per darci quell’opportunità. Gli standard a cui si attiene la squadra, quelli a cui mi attengo io, quelli che i tifosi si aspettano. Tutti meritano di vederci al meglio e vincere. Siamo tutti qui per correre e vogliamo vincere. La lotta è necessaria, ma quando quella lotta costa cara alla squadra, dobbiamo esserne onesti e trarne insegnamento. Possiamo spingerci a vicenda al limite e continuare comunque a onorare la responsabilità verso tutti coloro che ci hanno portato su quella pista”, ha aggiunto il 41enne dell’Hertfordshire.

Cosa è successo tra Hamilton e Leclerc al Gp del Messico

Hamilton e Leclerc domenica hanno avuto un’ottima partenza: appaiati in testa alla gara, davanti a Max Verstappen. Alla curva 4 del circuito di Città del Messico, il monegasco ha cercato di superare il britannico. Entrambi non sono riusciti a chiudere la curva, con il pilota di Monte Carlo che è andato fuori pista ed è stato sanzionato con cinque secondi di penalità. Questa mossa è costata cara anche al compagno di scuderia inglese, che è stato superato dalla Red Bull dell’olandese.

Il Gran Premio del Messico si è concluso con la vittoria di Verstappen, il secondo posto di Hamilton e il terzo posto di Antonelli, campione del mondo con la Mercedes a soli 20 anni. Quarta posizione per Leclerc. Al termine della gara Sir Lewis ha criticato duramente il comportamento del 29enne monegasco accusandolo di aver danneggiato “l’opportunità del team di ottenere il miglior risultato”.