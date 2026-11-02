Kimi Antonelli è campione del mondo: l’esplosione di gioia all’Autodromo di Imola

Gioia e commozione all’Autodromo di Imola, dove circa 400 persone si sono riunite per seguire la diretta del Gran Premio del Messico e celebrare il titolo di Campione del mondo di Formiula 1 di Kimi Antonelli. Il pubblico presente in sala stampa, appositamente allestita con un maxi-schermo, ha seguito con tensione tutte le fasi della gara, per poi lasciarsi andare a un urlo liberatorio dopo che Antonelli ha tagliato il traguardo in terza posizione, preceduto da Max Verstappen e Lewis Hamilton.