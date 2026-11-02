Kimi Antonelli campione del mondo, ecco come la sua Bologna ha vissuto il trionfo

(LaPresse) Kimi Antonelli nuovo re della Formula. Il 20enne bolognese è il più giovane campione del mondo nella storia del circus e riporta un italiano nell’albo d’oro 73 anni dopo Alberto Ascari. Al pilota della Merceds basta il terzo posto in Messico per festeggiare il titolo iridato. Il Gran Premio vinto da Verstappen davanti ad Hamilton. La sua Bologna ha seguito con trepidazione il Gp decisivo di Antonelli, in tantissimi si sono riuniti per vedere la gara al teatro Laura Betti di Casalecchio.