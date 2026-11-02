Il papà di Kimi Antonelli: “I suoi soldi non li tocca nessuno, con la paghetta ci gira il mondo”

“Voglio fare una precisione, ho letto che qualcuno ha interpretato che noi genitori spendiamo i suoi soldi ma non è affatto vero. I suoi soldi sono i suoi e lui li mette via. C’è un accordo nostro che lui si dà uno stipendio adeguato ad una persona che gira il mondo, calcolando i costi da pagare quando è in giro. Non è una paghetta milionaria ma adeguata ad un ragazzo di 20 anni che viaggia”. Così a LaPresse Marco Antonelli, padre di Kimi, il giorno dopo il trionfo del pilota bolognese che, con il terzo posto al Gp del Messico, ha conquistato il titolo di campione del mondo a 20 anni.

“I soldi sono i suoi e noi non li tocchiamo nel modo più assoluto. Noi non gli chiediamo neanche i soldi del ristorante. Come padre non concepisco il fatto che mio figlio paghi per me, figuriamoci se noi tocchiamo i suoi soldi. Molta gente ha scritto queste cose, sarebbe una cosa che mi ucciderebbe”, ha aggiunto. “E’ dunque una paghetta, ripeto, adeguata a uno che gira il mondo ma non è nulla di fantascientifico perché lui non ha capricci. Non può essere certamente una paghetta di 1.500 euro che ha un ragazzo che fa un lavoro normale, è una paghetta più alta ma nulla di trascendentale da figlio di papà. I suoi soldi nessuno li tocca”.

Kimi Antonelli, Città del Messico, 1 novembre 2026 (AP Photo/Moises Castillo)

Il papà di Kimi Antonelli: “Festa molto easy. Andare da Mattarella? Ne saremmo onorati”

Il papà di Kimi ha poi parlato della festa che c’è stata dopo il Gp di Città del Messico. “E’ andato tutto bene, è stata una cosa molto semplice insieme al team, tutto molto tranquillo, una cosa molto easy, poi siamo andati a dormire perché eravamo abbastanza stanchi“, ha affermato.

“Ormai abbiamo detto tutto, è molto bello, siamo molto felici. Non ho letto i giornali, non è facile qui dal Messico leggere le testate di tutto il mondo, ma certamente c’è stato un bel ritorno mediatico. Un invito del presidente della Repubblica? Torneremo in Italia dopo il Gp del Brasile, ne saremmo molto onorati”, ha detto ancora Marco Antonelli.