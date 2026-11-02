George Russell diserta le interviste dopo il trionfo di Kimi Antonelli, multa di 5.000 euro

Kimi Antonelli è campione del Mondo di Formula 1, grazie al terzo posto conquistato nel Gp del Messico. E se da una parte la Mercedes lo celebra, dall’altra la scuderia tedesca deve avere a che fare con George Russell, pilota britannico alla guida della monoposto n°63. Il 28enne di King’s Lynn al termine della gara si è congratulato con l’azzurro e ha subito lasciato il paddock di Città del Messico, disertando gli incontri con la stampa. Per questo la Fia (Federazione Internazionale dell’Automobile) ha dovuto sanzionato Russell e Mercedes, con una multa di 5.000 euro, per non aver rispettato gli impegni con i media.

I numeri di Russell questa stagione

Il pilota inglese della Mercedes quest’anno ha chiuso al quarto posto della classifica di Formula 1 con 250 punti, 130 in meno di Antonelli. In stagione ha vinto tre Gran Premi e conquistato cinque pole position e otto podi. Numeri decisamente inferiori a quelli del 20enne di Bologna, neo campione del Mondo, che ha vinto nove Gran Premi e raggiunto sette pole position e 16 podi.