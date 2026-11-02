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lunedì 2 novembre 2026

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George Russell diserta le interviste dopo il trionfo di Kimi Antonelli, multa di 5.000 euro

George Russell diserta le interviste dopo il trionfo di Kimi Antonelli, multa di 5.000 euro
George Russell, Città del Messico, 29 ottobre 2026 (AP Photo/Fernando Llano)
Benedetta Mura
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Il pilota britannico della Mercedes, compagno di scuderia del campione azzurro, ha lasciato subito il paddock di Città del Messico

Kimi Antonelli è campione del Mondo di Formula 1, grazie al terzo posto conquistato nel Gp del Messico. E se da una parte la Mercedes lo celebra, dall’altra la scuderia tedesca deve avere a che fare con George Russell, pilota britannico alla guida della monoposto n°63. Il 28enne di King’s Lynn al termine della gara si è congratulato con l’azzurro e ha subito lasciato il paddock di Città del Messico, disertando gli incontri con la stampa. Per questo la Fia (Federazione Internazionale dell’Automobile) ha dovuto sanzionato Russell e Mercedes, con una multa di 5.000 euro, per non aver rispettato gli impegni con i media.

George Russell diserta le interviste dopo il trionfo di Kimi Antonelli, multa di 5.000 euro

I numeri di Russell questa stagione

Il pilota inglese della Mercedes quest’anno ha chiuso al quarto posto della classifica di Formula 1 con 250 punti, 130 in meno di Antonelli. In stagione ha vinto tre Gran Premi e conquistato cinque pole position e otto podi. Numeri decisamente inferiori a quelli del 20enne di Bologna, neo campione del Mondo, che ha vinto nove Gran Premi e raggiunto sette pole position e 16 podi.

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