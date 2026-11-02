Ferrari, Hamilton attacca Leclerc: “Mancanza di rispetto, il team viene prima”

Ancora tensioni in casa Ferrari tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il pilota britannico, sette volte campione del mondo, al termine del Gp del Messico ha criticato le mosse in pista del compagno di scuderia che, a suo dire, ha danneggiato “l’opportunità del team di ottenere il miglior risultato”.

Cosa è successo

Il 29enne monegasco e il 41enne inglese hanno avuto un’ottima partenza, in testa alla corsa, rovinata alla curva 4 dal tentativo di Leclerc di superare Hamilton. Entrambi non sono riusciti a chiudere la curva, con il pilota di Monte Carlo che è andato fuori pista ed è stato sanzionato con cinque secondi di penalità. Ad approfittare di questa situazione è stato Max Verstappen che con la sua Red Bull è salito al comando della gara superando il ferrarista dell’Hertfordshire.

The incident between Lewis Hamilton and Charles Leclerc at lap 1 ⚔️ https://t.co/Ditgwb06or — FORMULA ADDICT (@Formuladdict) November 2, 2026

Hamilton: “Non è stato bello, abbiamo perso una vittoria per il team”

“Non ci siamo seduti a parlarne prima. È un qualcosa che ho già detto in passato: va tutto bene finché si corre contro il compagno di squadra, a patto che poi non si vada a danneggiare l’opportunità del team di ottenere il miglior risultato”, ha detto Hamilton ai microfoni di Sky Sport.

“Credo che l’interesse del team debba venire per primo. Oggi abbiamo perso una vittoria per il team e dei punti per il secondo posto nel campionato del mondo costruttori. E questo è anche una mancanza di rispetto per tutte le persone che lavorano in fabbrica. Per fortuna abbiamo fatto comunque abbastanza punti per tenerci il secondo posto nel campionato, però ripeto: dobbiamo pensare a tutte le persone che fanno un duro lavoro per noi. Non è stato bello“, ha aggiunto.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc a bordo delle loro Ferrari, Città del Messico, 1 novembre 2026 (AP Photo/Fernando Llano)

La versione di Leclerc

Leclerc, invece, ha dato un’altra versione dei fatti. “Nella curva 1-2 c’era uno spazio e, quando puoi lottare per la vittoria, io attacco sempre. Nella curva 4-5 ho frenato il più tardi possibile, credo che Lewis abbia fatto lo stesso ed entrambi non abbiamo completato la curva”, ha affermato ai microfoni di Sky Sport. “Nella mia testa era già deciso di ridargli la posizione, ma poi Lewis è stato superato da Max. A quel punto ho pensato che valesse la pena di provare a vedere cosa sarebbe successo, perché era una situazione piuttosto confusa”.

Vasseur: “Faccio fatica ad accettarlo”

Dura la risposta di Frederic Vasseur, Team Principal e General Manager della Ferrari. “Faccio fatica ad accettarlo. È una mancanza di rispetto per il marchio, per tutte le persone che lavorano, per tutti gli sforzi che facciamo. Rovinare una vittoria così è difficile da accettare. Chiariremo tutto questo”, ha detto in un’intervista a Canal+ al termine del Gran Premio.