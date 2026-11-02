Cremonini celebra Antonelli e cambia Marmellata #25: "Da quando Kimi ha vinto il Mondiale è ancora domenica"

“Da quando Kimi ha vinto il Mondiale è ancora domenica”. Cesare Cremonini ‘riscrive’ il verso della sua canzone ‘Marmellata #25‘ ‘da quando Senna non corre più […] non è più domenica’ in un omaggio ad Andrea Kimi Antonelli fresco campione del mondo in Formula 1. “Per me è finita, non potrò più cantarla”, scherza Cremonini. “Già ho avuto molte difficoltà con Vale, è stata dura in questi anni difendermi, ma con questa vittoria straordinaria per me la canzone deve cambiare ritornello”, dice facendo riferimento anche a Valentino Rossi.

“Grazie perché stai rivendicando veramente i nostri sogni infranti e stai rivendicando l’Italia nel motor sport automobilistico. Sei un orgoglio e un grande esempio veramente per tutto il nostro Paese. Grazie di cuore e da bolognese ancora di più. Forza Bologna”, conclude Cremonini.