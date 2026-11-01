Kimi Antonelli è campione del mondo, terzo in Messico dietro Verstappen ed Hamilton

Dominatore della stagione, ragioniere in Messico nella gara che lo consacra nell’olimpo della Formula 1. Andrea Kimi Antonelli da Bologna, vent’anni e da oggi più giovane campione del mondo nella storia della F1, corre come un veterano nel Gran Premio che riporta un italiano nell’albo d’oro del circus 73 anni dopo Alberto Ascari.

Lontano dai guai mentre davanti i due ferraristi ‘litigano’ tra loro favorendo il successo di Max Verstappen, lucido e scrupoloso nelle due partenze in griglia, soprattutto nella seconda dopo l’interruzione forzata per la bandiera rossa esposta per l’incidente alla Cadillac di Valtteri Bottas, finito contro le barriere, AKA si toglie lo sfizio di far festa salendo anche sul podio dopo aver superato in pista Charles Leclerc. Mettendo il punto esclamativo su una annata da fuoriclasse, in cui ha surclassato il compagno di box più esperto. Le lacrime sotto il casco una volta tagliato il traguardo raccontano l’impresa di un ragazzo in cui la Mercedes ha creduto fin dalla tenera età.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc, di Monaco in lotta durante il Gran Premio del Messico (AP Photo/Fernando Llano)

Ferrari, scintille tra Hamilton e Leclerc

Nel giorno del trionfo di Antonelli l’aria in casa Ferrari è turbolenta, al netto del secondo posto di Hamilton. Le scintille al via tra il britannico, scattato dalla pole position, e Charles Leclerc, che ha passato nel primo giro il compagno di box con una manovra azzardata che gli è costata cinque secondi di penalità dai commissari, hanno spalancato la porte al successo di Verstappen, bravo a restare al comando anche nella ripartenza e a resistere alla pressione di Hamilton, nervoso e arrabbiato con il compagno di box.

Pensieri che non riguardano il neo campione del mondo, che viaggia in un’altra dimensione, tra Messico e nuvole, coronando ad appena vent’anni il sogno di una vita.