GP Messico, Kimi Antonelli verso il titolo di Campione del mondo – La diretta

È il giorno che l’Italia aspetta da 73 anni: Kimi Antonelli può diventare campione del mondo di Formula 1 dopo il trionfo di Ascari nel 1953. Al Gran Premio del Messico, però, a partire dalla pole position è la Ferrari di Lewis Hamilton.
Ad Antonelli basterà ottenere due punti per diventare automaticamente Campione del mondo, a prescindere dal risultato degli avversari.
Punti chiave
- Nessuna investigazione per Verstappen
- Verstappen notato per falsa partenza
- Antonelli passa in terza posizione
- Hamilton supera Leclerc alla ripartenza
- Riparte la gara: partenza dalla griglia
- La gara ripartirà alle 22.45
- Macchine ancora ai box
- Bandiera Rossa
- Bottas a murro, Safety Car: rientra Hamilton
- Pit stop per Antonelli: Kimi rientra quarto
Nessuna violazione per Verstappen in partenza, mentre arrivano 10 secondi di penalità per Nico Hulkenberg, che ha costretto Bearman al ritiro dopo un contatto.
Max notato per falsa partenza, rischia 10 secondi di penalità.
In difficoltà Leclerc, che viene superato anche da Kimi.
Hamilton parte fortissimo e si prende la seconda posizione alle spalle di Verstappen.
Riparte dopo il lungo stop il Gran Premio del Messico.
Ufficiale l’orario di ripartenza del Gp del Messico.
Le monoposto sono ancora ferme ai box, in attesa che vengano riparate le barriere. Per la ripartenza si terrà conto dell’ultimo crono prima che la gara venisse interrotta: Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli.
Bandiera Rossa, la gara viene fermata al 46esimo giro.
Hamilton approfitta dell’incidente di Bottas per un pit stop “gratis” e rientra al quarto posto alle spalle di Antonelli.
Verstappen al comando del Gran Premio del Messico davanti a Leclerc e Hamilton dopo il pit stop di Antonelli, che ritorna in quarta posizione.
Antonelli è ancora leader della gara e continua a tenere un ottimo ritmo. Hamilton non si da pace per la decisione dei commissari: “Mi hanno rubato la vittoria”. Le prime 10 posizioni sono: Antonelli, Russel, Norris, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Lindblad, Colapinto, Bearman e Piastri.
Pit stop anche per Lewis Hamilton, con Kimi Antonelli che passa al comando della gara. Ora Leclerc quinto, Hamilton sesto.
Ne approfitta Verstappen che passa avanti a Leclerc all’interno dei box. Hamilton in testa alla gara.
Antonelli non molla la quarta posizione. Leclerc è sempre davanti a tutti, ma deve ancora scontare la penalità di cinque secondo. Dietro di lui Verstappen, Hamilton, Antonelli, Russel, Norris, Piastri, Lindblad, Colapinto e Hulkenberg
Parola fine probabilmente sulle speranze mondiali di Russel, che riceve 10 secondi di penalità per il contatto al via con Hadjar.
Alla fine i commissari di gara decidono per cinque secondi di penalità nei confronti di Leclerc. Nessun provvedimento per Hamilton. Il monegasco è a 3.4 secondi da Verstappen.
Resta al quarto posto Kimi Antonelli. Ancora sotto investigazione Leclerc ed Hamilton.
Via la Virtual, Leclerc cerca di allungare
L’Aston Martin perde due macchine già al settimo giro.
Investigato anche George Russel per un contatto in partenza con Hadjar.
Leclerc taglia la curva nel duello con il compagno di squadra, ne approfitta Verstappen che si inserisce al secondo posto fra le due Ferrari. L’episodio è ufficialmente sotto investigazione dei commissari. Antonelli ancora quarto.
Buono spunto di Hamilton e Leclerc, con i due ferraristi subito a duello nelle prime curve
Via al giro di formazione del Gran Premio del Messico. Hamilton e Russel in prima fila, Kimi Antonelli parte dalla quarta posizione.