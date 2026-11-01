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domenica 1 novembre 2026

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GP Messico, Kimi Antonelli verso il titolo di Campione del mondo – La diretta

GP Messico, Kimi Antonelli verso il titolo di Campione del mondo – La diretta
Kimi Antonelli durante il Gran Premio del Messico 2026 (AP Photo/Moises Castillo)
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Al pilota italiano basterà ottenere due punti per conquistare il Mondiale, a 73 anni dal trionfo di Ascari

È il giorno che l’Italia aspetta da 73 anni: Kimi Antonelli può diventare campione del mondo di Formula 1 dopo il trionfo di Ascari nel 1953. Al Gran Premio del Messico, però, a partire dalla pole position è la Ferrari di Lewis Hamilton.

Ad Antonelli basterà ottenere due punti per diventare automaticamente Campione del mondo, a prescindere dal risultato degli avversari.

Gp Messico, la gara di Antonelli verso il titolo in diretta
Inizio diretta: 01/11/26 21:00
Fine diretta: 01/11/26 23:59

Punti chiave

Nessuna investigazione per Verstappen

Nessuna violazione per Verstappen in partenza, mentre arrivano 10 secondi di penalità per Nico Hulkenberg, che ha costretto Bearman al ritiro dopo un contatto.

Verstappen notato per falsa partenza

Max notato per falsa partenza, rischia 10 secondi di penalità.

Antonelli passa in terza posizione

In difficoltà Leclerc, che viene superato anche da Kimi.

Hamilton supera Leclerc alla ripartenza

Hamilton  parte fortissimo e si prende la seconda posizione alle spalle di Verstappen.

Riparte la gara: partenza dalla griglia

Riparte dopo il lungo stop il Gran Premio del Messico.

La gara ripartirà alle 22.45

Ufficiale l’orario di ripartenza del Gp del Messico.

Macchine ancora ai box

Le monoposto sono ancora ferme ai box, in attesa che vengano riparate le barriere. Per la ripartenza si terrà conto dell’ultimo crono prima che la gara venisse interrotta: Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli.

Bandiera Rossa

Bandiera Rossa, la gara viene fermata al 46esimo giro.

Bottas a murro, Safety Car: rientra Hamilton

Hamilton approfitta dell’incidente di Bottas per un pit stop “gratis” e rientra al quarto posto alle spalle di Antonelli.

Pit stop per Antonelli: Kimi rientra quarto

Verstappen al comando del Gran Premio del Messico davanti a Leclerc e Hamilton dopo il pit stop di Antonelli, che ritorna in quarta posizione.

Giro 40, Antonelli ancora in testa: Hamilton furioso

Antonelli è ancora leader della gara e continua a tenere un ottimo ritmo. Hamilton non si da pace per la decisione dei commissari: “Mi hanno rubato la vittoria”. Le prime 10 posizioni sono: Antonelli, Russel, Norris, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Lindblad, Colapinto, Bearman e Piastri.

Giro 19, pit stop per Hamilton: Antonelli leader

Pit stop anche per Lewis Hamilton, con Kimi Antonelli che passa al comando della gara. Ora Leclerc quinto, Hamilton sesto.

Leclerc entra ai box per scontare la penalità

Ne approfitta Verstappen che passa avanti a Leclerc all’interno dei box. Hamilton in testa alla gara.

Giro 20, Antonelli solidamente al quarto posto

Antonelli non molla la quarta posizione. Leclerc è sempre davanti a tutti, ma deve ancora scontare la penalità di cinque secondo. Dietro di lui Verstappen, Hamilton, Antonelli, Russel, Norris, Piastri, Lindblad, Colapinto e Hulkenberg

Penalizzato anche Russel

Parola fine probabilmente sulle speranze mondiali di Russel, che riceve 10 secondi di penalità per il contatto al via con Hadjar.

Cinque secondi di penalità per Leclerc

Alla fine i commissari di gara decidono per cinque secondi di penalità nei confronti di Leclerc. Nessun provvedimento per Hamilton. Il monegasco è a 3.4 secondi da Verstappen.

Giro 10, Antonelli quarto

Resta al quarto posto Kimi Antonelli. Ancora sotto investigazione Leclerc ed Hamilton.

Via la Virtual Safety Car

Via la Virtual, Leclerc cerca di allungare

Alonso e Stroll out: Virtual Safety Car

L’Aston Martin perde due macchine già al settimo giro.

Anche Russel investigato

Investigato anche George Russel per un contatto in partenza con Hadjar.

Leclerc lungo, investigato il duello con Hamilton

Leclerc taglia la curva nel duello con il compagno di squadra, ne approfitta Verstappen che si inserisce al secondo posto fra le due Ferrari. L’episodio è ufficialmente sotto investigazione dei commissari. Antonelli ancora quarto.

Parte il Gran Premio del Messico

Buono spunto di Hamilton e Leclerc, con i due ferraristi subito a duello nelle prime curve

Si parte: via al giro di formazione

Via al giro di formazione del Gran Premio del Messico. Hamilton e Russel in prima fila, Kimi Antonelli parte dalla quarta posizione. 

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