Gp Messico 2026, Kimi Antonelli a un passo dal mondiale: griglia di partenza, orario e dove vederlo in tv in chiaro

Aspettando la festa per Kimi Antonelli, la Ferrari si prende la scena nelle qualifiche del Gran Premio del Messico di Formula 1. Un grande Lewis Hamilton partirà dalla pole position sul circuito di Città del Messico, diventando a 41 anni il secondo più anziano ad ottenerla dopo Mario Andretti nel 1982. Per Hamilton è la pole position numero 105 in carriera, la prima dopo 3 anni e la prima con la Rossa di Maranello (oltre ad una pole nella sprint in Cina lo scorso anno). Il pilota inglese ha piazzato un super tempo in 1’16″514 e precede la Mercedes di George Russell di appena +0.009 secondi. Terza l’altra Ferrari di uno sfortunato Charles Leclerc a +0.119, che ha pagato un errore all’ultimo tentativo che gli è costato probabilmente la prima fila.

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Quarto tempo per Max Verstappen su RedBull a +0.178 davanti all’altra Mercedes di Kimi Antonelli a +0.193. Il pilota italiano partirà però davanti all’olandese, che deve scontare una posizione di penalità in gara. “Wow. Mi sento alla grande, è bellissimo. Sono felicissimo, mi mancano le parole. È stato un weekend duro e difficile, abbiamo avuto un problema con il motore e questo ha compromesso la simulazione gara. Siamo tutti vicini, gli altri avranno una gomma nuova ma fare la prima prima pole con la Ferrari mi piace”, ha commentato a caldo Hamilton. “L’età? Quando uno vuole qualcosa ce la fa. È sempre tutto nella mente. Io faccio tanto sport per tenermi giovane e in forma, amo quello che faccio ed è una cosa che non è mai svanita”, ha aggiunto il sette volte campione del Mondo.

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Un po’ deluso Leclerc. “Non ho fatto un buon lavoro, abbiamo faticato con le gomme. Ho fatto un primo giro pulito, non sono riuscito a completare l’opera ma la posizione non è male. C’è una bassa aderenza qui, ma è divertente spingere al limite la macchina”, ha commentato il pilota monegasco. Per quanto riguarda la lotta per il Mondiale, i due rivali della Mercedes partiranno divisi da una posizione. Antonelli partirà dalla quarta posizione grazie alla penalità di Verstappen, al pilota italiano basterà arrivare nono domani in caso di vittoria del compagno di squadra Russell per laurearsi campione del Mondo. “Oggi ho fatto fatica con le gomme, il primo run è stato difficile con la temperatura che andava giù. Ho fatto tanti errori, peccato ma comunque sono quarto e cercherò di fare una buona partenza poi si vedrà. Sarà importante partire bene e stare fuori dai casini, ma diciamo che abbiamo anche salvato un set di gomme che cercheremo di sfruttare”, ha commentato a caldo Antonelli a Sky. Partirà dalla seconda piazza Russel che è costretto a vincere e sperare in un tracollo del compagno. “Sono contento, sono reduce da alcune gare complicate e sto faticando a venire a capo della vettura. Ho quasi fatto la pole, complimenti ad Hamilton. Sapevo di avere la pole nelle mani, ma c’è ancora poca confidenza con la macchina. C’è anche una bassa aderenza su questa pista”, ha detto il pilota inglese.

La griglia di partenza

1 Lewis Hamilton Ferrari

2 George Russell Mercedes

3 Charles Leclerc Ferrari

4 Kimi Antonelli Mercedes

5 Max Verstappen Red Bull

6 Lando Norris McLaren

7 Isack Hadjar Red Bull

8 Arvid Lindblad Racing Bulls

9 Pierre Gasly Alpine

10 Nico Hülkenberg Audi

11 Franco Colapinto Alpine

12 Oscar Piastri McLaren

13 Gabriel Bortoleto Audi

14 Oliver Bearman Haas

15 Carlos Sainz Jr. Williams

16 Alexander Albon Williams

17 Fernando Alonso Aston Martin

18 Ryō Hirakawa Haas

19 Lance Stroll Aston Martin

20 Sergio Pérez Cadillac

21 Valtteri Bottas Cadillac

22 Liam Lawson Racing Bulls

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