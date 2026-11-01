Home > Sport > Formula 1 > Antonelli campione del mondo, La Russa (ACI): “L’Italia è tornata, con Kimi celebriamo l’orgoglio tricolore e la fine di una lunga attesa”

“L’Italia è tornata. Oggi non celebriamo solo un campione: celebriamo la fine di un’attesa durata troppo tempo. Come Automobile Club d’Italia e come Federazione sportiva dell’automobilismo, urliamo forte ‘Grazie Kimi’. Grazie per aver riportato il tricolore in vetta alla classifica iridata della Formula 1. Un tricolore che interpreta in maniera forte e importante l’orgoglio nazionale”. Così Geronimo La Russa, presidente dell’ACI, la Federazione sportiva nazionale dell’automobilismo, presente all’Autodromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico, celebra il titolo mondiale di Andrea Kimi Antonelli.

Il presidente dell’ACI Geronimo La Russa (Foto Marco Ottico/LaPresse)

“Un ringraziamento”, prosegue il presidente della Federazione, “che va anche alla sua famiglia, al suo team, alla Mercedes e a tutti coloro che, nel tempo, hanno creduto in questo immenso talento azzurro. Oggi Kimi mette fine a 73 anni di attesa e ci restituisce una fantastica soddisfazione”.“Kimi”, aggiunge Geronimo La Russa, “è espressione del nostro territorio. Un ragazzo solare, che ha iniziato su un kart, con licenza ACI Sport. Che ha vinto il Campionato italiano. Che è stato selezionato dalla nostra Nazionale ACI Team Italia. La sua vittoria inorgoglisce il Paese e la nostra Federazione, dimostrando che il talento in Italia c‘è”. “Antonelli”, conclude il presidente dell’ACI, “ha demolito a suon di record e di vittorie la narrazione che non vincevamo più, facendo gioire non solo i tifosi, ma l’intero Paese”.