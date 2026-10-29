Kimi Antonelli a un passo dal titolo, maxischermi a Imola e non solo: ecco dove seguire in diretta il Gp Messico 2026

Kimi Antonelli potrebbe laurearsi campione del mondo di F1 già dal prossimo gran premio del Messico, che si correrà domenica 1 novembre 2026. Il pilota della Mercedes, che attualmente guida la classifica del Mondiale con 365 punti, frutto di 9 vittorie e 15 podi, ha vinto l’ultimo Gp di Austin e avrà a disposizione un altro match point nel prossimo Gran Premio. L’attesa è altissima per vedere un nuovo campione del mondo tricolore, l’ultimo è stato Alberto Ascari nel 1953. Per questo si stanno moltiplicando gli eventi che permetteranno agli appassionati in Italia di seguire in diretta il Gp del Messico su maxischermi.

L’evento al Museo dell’Automobile

Come annunciato dal MAUTO (il Museo Nazionale dell’Automobile) gli orari canonici saranno prolungati per seguire la diretta dell’evento nella Piazza del Museo. Appuntamento quindi fissato per domenica 1° novembre. “Presentando la prenotazione alla proiezione del Gran Premio – si legge in un comunicato del MAUTO – sarà possibile visitare la collezione permanente e le mostre temporanee con una tariffa ridotta. Alle ore 21, la Piazza del MAUTO si trasformerà in un punto di ritrovo per tutti gli appassionati, che potranno seguire insieme, su grande schermo, il Gran Premio di Città del Messico e sostenere Kimi Antonelli nella corsa verso un titolo che potrebbe segnare una nuova pagina nella storia dell’automobilismo italiano. Durante la serata, la Caffetteria del Museo resterà aperta con birre, panini e aperitivi da gustare durante la gara. Dopo il Messico, il MAUTO continuerà ad accogliere gli appassionati per seguire insieme le ultime gare del Campionato del Mondo di Formula 1, con altri tre appuntamenti nella Piazza del Museo:”

Domenica 8 novembre, ore 18: Gran Premio di São Paulo

Gran Premio di São Paulo Domenica 29 novembre, ore 17: Gran Premio del Qatar, in collaborazione con Petronas

Gran Premio del Qatar, in collaborazione con Petronas Domenica 6 dicembre, ore 14: Gran Premio di Abu Dhabi, appuntamento conclusivo della stagione 2026

Il maxischermo al circuito di Imola

L’evento clou sarà quello che si svolgerà sul circuito di Imola, che aprirà le porte ai tifosi per seguire sul maxischermo la gara di Kimi Antonelli. “Una serata speciale all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari – si legge in una nota del Comune di Imola – per vivere insieme le emozioni della Formula 1 e sostenere il talento di casa, Andrea Kimi Antonelli. Domenica 1 novembre, dalle ore 20.30 alle 23, la Sala Museo Checco Costa ospiterà la proiezione su maxischermo del Gran Premio di Città del Messico. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Comune di Imola, Formula Imola e IF Imola Faenza Tourism Company, prevede un’apertura straordinaria del museo per consentire a cittadini, appassionati e famiglie di condividere la passione per i motori in un luogo simbolo del motorsport mondiale. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

“Speriamo davvero che possa essere una serata importante ed emozionante per la nostra città e per tutto lo sport italiano – dichiara il sindaco Marco Panieri – La passione per la Ferrari fa parte del nostro DNA e batte sempre fortissimo nel cuore di tutti noi, ma oggi a questa fede rossa si affianca l’entusiasmo per un talento straordinario del nostro territorio che ha tutte le carte in regola per fare la storia. Imola è la casa sportiva di Kimi, qui è cresciuto e qui ha mosso passi fondamentali della sua carriera. Invito tutti a partecipare: sarà una splendida occasione per ritrovarci come comunità, stringerci attorno a un giovane talento del nostro territorio e vivere insieme la passione per la Formula 1”.

” L’Autodromo è il luogo naturale per vivere una serata come questa, che unisce la passione per la Formula 1 al sostegno per Kimi Antonelli, un grande talento italiano che rappresenta con orgoglio il nostro territorio . – dichiara Pietro Benvenuti Direttore Generale Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari – Ospitiamo con piacere questa iniziativa, nata dalla collaborazione con il Comune di Imola e IF Imola Faenza Tourism Company, perché crediamo sia bello offrire agli appassionati la possibilità di seguire insieme un Gran Premio, condividendo emozioni e tifo in un luogo che da sempre vive di motorsport. Ci auguriamo che domenica la Sala Museo Checco Costa possa riempirsi di tifosi e famiglie, pronti a sostenere Kimi e a vivere una serata di sport nel segno della passione che lega Imola alla Formula 1 “, conclude la nota.