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lunedì 26 ottobre 2026

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Kimi Antonelli domina il GP Usa 2026 ma non basta per il titolo: in Messico seconda chance per diventare campione

Kimi Antonelli domina il GP Usa 2026 ma non basta per il titolo: in Messico seconda chance per diventare campione
Il pilota della Mercedes, l’italiano Andrea Kimi Antonelli, festeggia sul podio dopo aver vinto il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 ad Austin, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
Antonio Martelli
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A Austin per il pilota della Mercedes nona vittoria in carriera

Il pilota della Mercedes, l'italiano Andrea Kimi Antonelli, festeggia sul podio dopo aver vinto il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 ad Austin, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
Il pilota della Mercedes, l'italiano Andrea Kimi Antonelli, festeggia sul podio dopo aver vinto il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 ad Austin, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
Il pilota della Mercedes, l'italiano Andrea Kimi Antonelli, festeggia sul podio insieme al pilota della Ferrari, il monegasco Charles Leclerc, e al pilota della Red Bull, l'olandese Max Verstappen, dopo aver vinto il Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti ad Austin, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
Il pilota della Mercedes, l'italiano Andrea Kimi Antonelli, festeggia sul podio dopo aver vinto il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 ad Austin, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
Il pilota della Mercedes, l'italiano Andrea Kimi Antonelli, festeggia sul podio insieme al pilota della Ferrari, il monegasco Charles Leclerc, e al pilota della Red Bull, l'olandese Max Verstappen, dopo aver vinto il Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti ad Austin, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
Il pilota della Mercedes, l'italiano Andrea Kimi Antonelli, festeggia sul podio insieme al pilota della Ferrari, il monegasco Charles Leclerc, e al pilota della Red Bull, l'olandese Max Verstappen, dopo aver vinto il Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti ad Austin, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
Il pilota della Mercedes, l'italiano Andrea Kimi Antonelli, festeggia sul podio dopo aver vinto il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 ad Austin, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
Il pilota della Mercedes, l'italiano Andrea Kimi Antonelli, festeggia sul podio dopo aver vinto il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 ad Austin, in Texas (Foto AP/Eric Gay)

Un super Andrea Kimi Antonelli trionfa dominando anche il Gran Premio degli Stati Uniti di F1, sul circuito di Austin, ma deve rimandare la festa per il suo primo titolo Mondiale che potrebbe aggiudicarsi già nella prossima gara, a Città del Messico. Il pilota della Mercedes, alla nona vittoria in carriera, è scattato dalla pole position al Circuit of the Americas, con la concreta possibilità di chiudere i conti per il titolo mondiale proprio in questa occasione: una vittoria, unita a risultati deludenti dei suoi diretti inseguitori, gli avrebbe infatti garantito il successo finale. Tuttavia, Lewis Hamilton (Ferrari) ha chiuso al quarto posto, mentre George Russell (Mercedes) – attualmente secondo in classifica, ma piuttosto staccato – ha terminato ottavo. Questo risultato ha permesso di mantenere ancora aperta la corsa al titolo, rimandando il verdetto all’Autodromo Hermanos Rodríguez, in occasione del Gran Premio di Città del Messico. Ad Austin, con una tattica ad una sola sosta, Antonelli ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen.

Kimi Antonelli domina il GP Usa 2026 ma non basta per il titolo: in Messico seconda chance per diventare campione
Il pilota della Mercedes, l’italiano Andrea Kimi Antonelli, festeggia sul podio dopo aver vinto il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 ad Austin, in Texas (Foto AP/Eric Gay)

Antonelli: “Titolo vicino, ma voglio vincere altre gare”

“E’ il risultato di cui avevi bisogno, tutto il team lo meritava tantissimo. Abbiamo lavorato molto per questo nuovo pacchetto e siamo molto contenti, oggi è stato un lavoro di squadra”, ha commentato a caldo Antonelli. “Il titolo? So che siamo molto vicini, vogliamo concludere in bellezza presto ma voglio vincere altre gare”, ha aggiunto. Il ventenne bolognese è ormai a un passo dal diventare il più giovane campione nella storia della Formula 1, nonché il primo italiano a conquistare il titolo dai tempi di Alberto Ascari, nel 1953. Per vincere il titolo al giovane italiano basterà arrivare nono in caso di vittoria di Russell, mentre se il compagno di squadra ed Hamilton non dovessero vincere potrebbe anche non fare punti per laurearsi campione.

Una gara quasi perfetta quella di Antonelli, partito in testa e capace di gestire il vantaggio accumulato con una sapiente gestione della gomma oltre che ad un perfetto timing nel pit stop concordato con il tempo. Alla fine Leclerc ha tagliato il traguardo in seconda posizione con un ritardo di oltre 14 secondi da Antonelli, mentre Verstappen ha completato il podio al terzo posto. “E’ stata una buona gara, purtroppo ci è mancata la vittoria. Ma è stata una gara positiva. Siamo stati in gara con Max Verstappen, è stata una battaglia divertente. Alla fine avevo meno batteria ed era difficile proteggermi, ma siamo riusciti a lottare. Nel complesso una buona gara”, ha commentato a caldo Leclerc. “Nel complesso il nostro passo non era buono, mentre nelle ultime gare era andata meglio. Siamo saliti sul podio grazie alla virtual safety car, abbiamo avuto un po’ di fortuna e me la prendo”, ha detto invece Verstappen. Quarto posto per l’altra Ferrari di Hamilton, mentre l’altra Mercedes di Russell ha chiuso ottava.

Nona vittoria in carriera per Antonelli

Antonelli, alla nona vittoria in carriera, avrà la possibilità di conquistare il Mondiale nel prossimo Gran Premio del Messico in programma il 1 novembre. La gara di domenica è stata una formalità per Antonelli, grazie a una partenza fulminea che ha lasciato Verstappen sul posto, permettendogli di imboccare la prima curva in tutta tranquillità. Il tornante in salita verso sinistra – uno dei punti più critici dell’intero calendario per quanto riguarda il rischio di collisioni – non ha rappresentato alcun problema. Verstappen, che in questa stagione ha spesso incontrato difficoltà in fase di partenza, non ha avuto alcuna chance di contendere la traiettoria interna ad Antonelli. Il quattro volte campione del mondo si è ritrovato rapidamente a dover lottare contro le due Ferrari, mentre Antonelli prendeva il largo, assumendo il pieno controllo della corsa. Da quel momento, si è trattato solo di gestire la gara, con il muretto Mercedes che monitorava costantemente le posizioni di Russell e Hamilton. Tra sette giorni il secondo match point per Antonelli, il traguardo è ormai sempre più vicino.

La classifica piloti dopo Austin

  1. Kimi Antonelli — Mercedes — 365 punti
  2. George Russell — Mercedes — 242 punti
  3. Lewis Hamilton — Ferrari — 241 punti
  4. Max Verstappen — Red Bull — 236 punti
  5. Charles Leclerc — Ferrari — 233 punti
  6. Lando Norris — McLaren — 211 punti
  7. Oscar Piastri — McLaren — 144 punti
  8. Isack Hadjar — Red Bull — 105 punti
  9. Liam Lawson — Racing Bulls — 77 punti
  10. Pierre Gasly — Alpine — 42 punti
  11. Arvid Lindblad — Racing Bulls — 38 punti
  12. Franco Colapinto — Alpine — 27 punti
  13. Oliver Bearman — Haas — 23 punti
  14. Nico Hülkenberg — Audi — 13 punti
  15. Gabriel Bortoleto — Audi — 10 punti
  16. Esteban Ocon — Haas — 7 punti
  17. Fernando Alonso — Aston Martin — 7 punti
  18. Carlos Sainz — Williams — 7 punti
  19. Alexander Albon — Williams — 5 punti
  20. Yuki Tsunoda — Racing Bulls — 1 punto
  21. Lance Stroll — Aston Martin — 0 punti
  22. Valtteri Bottas — Cadillac — 0 punti
  23. Sergio Pérez — Cadillac — 0 punti
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