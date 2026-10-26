Kimi Antonelli campione di F1 in Messico se… Tutte le possibilità

Festa rimandata per Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes ha trionfato al Gp degli Usa 2026 ad Austin ma la vittoria del giovane talento italiano non è bastata per regalargli il titolo di campione mondiale. Il secondo match point per il 20enne bolognese sarà in Messico, al prossimo Gran Premio che si disputerà il 1° novembre e le possibilità di laurearsi per Antonelli saranno molto maggiori rispetto a quelle che aveva negli Usa, dove George Russell sarebbe dovuto arrivare nono o ancora più indietro al traguardo.

La classifica piloti dopo Austin

Dopo il Gp degli Usa 2026 Antonelli ha incrementato la sua distanza dal suo compagno di squadra, secondo in classifica: ora è a +123 punti. Russell matematicamente è ancora in corsa per il titolo, visto che in palio da qui alla fine del Mondiale ci sono ancora 125 punti, ma le probabilità che ciò avvenga sono davvero bassissime.

Kimi Antonelli — Mercedes — 365 punti George Russell — Mercedes — 242 punti Lewis Hamilton — Ferrari — 241 punti Max Verstappen — Red Bull — 236 punti Charles Leclerc — Ferrari — 233 punti Lando Norris — McLaren — 211 punti Oscar Piastri — McLaren — 144 punti Isack Hadjar — Red Bull — 105 punti Liam Lawson — Racing Bulls — 77 punti Pierre Gasly — Alpine — 42 punti Arvid Lindblad — Racing Bulls — 38 punti Franco Colapinto — Alpine — 27 punti Oliver Bearman — Haas — 23 punti Nico Hülkenberg — Audi — 13 punti Gabriel Bortoleto — Audi — 10 punti Esteban Ocon — Haas — 7 punti Fernando Alonso — Aston Martin — 7 punti Carlos Sainz — Williams — 7 punti Alexander Albon — Williams — 5 punti Yuki Tsunoda — Racing Bulls — 1 punto Lance Stroll — Aston Martin — 0 punti Valtteri Bottas — Cadillac — 0 punti Sergio Pérez — Cadillac — 0 punti

Le combinazioni che porterebbero Antonelli a essere campione in Messico

Ad Antonelli infatti basteranno in Messico solo due punti per vincere il Mondiale di Formula 1 e sarebbe il primo italiano a riconquistarlo dopo 73 anni. Due punti significa che il pilota Mercedes potrebbe diventare campione, a prescindere dal suo risultato, se non dovessero vincere la gara né Russell, né il ferrarista Hamilton, ora al terzo posto nella classifica piloti, distante 124 punti da Antonelli. Nel caso in cui vincesse il suo compagno di squadra al pilota italiano basterebbe un nono posto, il decimo nel caso in cui vincesse Hamilton.

“E’ il risultato di cui avevo bisogno, tutto il team lo meritava tantissimo. Abbiamo lavorato molto per questo nuovo pacchetto e siamo molto contenti, oggi è stato un lavoro di squadra”, ha dichiarato Antonelli dopo la vittoria nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. “Il titolo? So che siamo molto vicini, vogliamo concludere in bellezza presto ma voglio vincere altre gare”, ha aggiunto. Di Antonelli ha parlato questa mattina anche il ministro dello Sport Andrea Abodi: “Certo dopo più di mezzo secolo senza un pilota italiano campione del mondo, vuol dire che ancora una volta il talento c’è, bisogna soltanto saperlo scoprire e accompagnare e sostenere”.