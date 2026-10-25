Kimi Antonelli conquista la pole nel Gp degli Stati Uniti 2026

Andrea ‘Kimi’ Antonelli ha conquistato la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno. Il ventenne pilota italiano della Mercedes ha preceduto Max Verstappen della Red Bull, arrivato al Circuit of the Americas (Austin, Texas) reduce da due vittorie consecutive partendo dalla pole position. Antonelli potrebbe chiudere già oggi la lotta per il titolo, cercando di ottenere la sua nona vittoria stagionale. In caso di successo, il pilota bolognese sarà campione F1 se il suo compagno di squadra in Mercedes George Russell non arrivasse oltre il nono posto e Lewis Hamilton della Ferrari si trovasse fuori dai primi quattro posti.

KIMI ANTONELLI IS ON POLE IN TEXAS! 🥇 WHAT A LAP! 👏 #F1 #USGP https://t.co/M9hO641qJg — Formula 1 (@F1) October 24, 2026