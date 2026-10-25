Gp Stati Uniti 2026, oggi la gara: griglia di partenza, orari e dove vederla in tv in chiaro

Tutto pronto ad Austin, in Texas, dove oggi domenica 25 ottobre ci sarà la gara del Gp degli Stati Uniti. Dalla pole scatterà Kimi Antonelli, che può diventare campione del mondo. Dietro di lui Max Verstappen e Isack Hadjar. Ecco a che ora e dove vedere uno degli appuntamenti più attesi di stagione.

👻 GHOST CAR 👻 Onboard with Max Verstappen to see how his fastest time in Q3 compared to that of pole-sitter, Kimi Antonelli! 😮‍💨👀 #F1 #USGP https://t.co/D4DvJNr0WQ — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Gp Stati Uniti, Antonelli in pole

Ad aprire la Mercedes, poi due Redbull e in quarta e quinta posizione la Ferrari. La griglia di partenza per il Gp degli Stati Uniti 2026 vede in pole il pilota bolognese, appena ventenne, Kimi Antonelli. Antonelli potrebbe chiudere già oggi la lotta per il titolo, cercando di ottenere la sua nona vittoria stagionale.

1a fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

2a fila: Isack Hadjar (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari)

3a fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Lando Norris (McLaren)

4a fila: George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren)

5a fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine)

6a fila: Nicolas Hülkenberg (Audi), Franco Colapinto (Alpine)

7a fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Arvid Lindblad (Racing Bulls)

8a fila: Oliver Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas)

9a fila: Lance Stroll (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams)

10a fila: Alexander Albon (Williams), Sergio Perez (Cadillac)

11a fila: Valtteri Bottas (Cadillac), Gabriel Bortoleto (Audi)

Gli orari del Gp Stati Uniti di oggi, i pronostici e dove vederla in tv in chiaro

Il semaforo verde scatterà alle 21, ora italiana. I betting analyst di Snai e Planetwin365 – come riporta Agipronews – quotano a 2,25 il ritorno di Kimi Antonelli sul gradino più alto del podio a un mese di distanza da Madrid. Il rivale principale è ancora una volta Max Verstappen, in netta crescita nelle ultime settimane con la sua Red Bull e proposto leggermente avanti, a 2,00. Per fare suo il mondiale già stasera, Antonelli deve necessariamente vincere e sperare che il compagno di scuderia George Russell tagli traguardo in nona posizione o peggio, e che Lewis Hamilton della Ferrari faccia quinto o peggio. Di certo i due britannici non si sono messi in una posizione favorevole, visto che George parte sesto e vede la rimonta fino alla vittoria a quota 25,00, mentre Sir Lewis parte quinto ed è in lavagna a 16,00 per quello che sarebbe il secondo successo stagionale. Leggermente più bassa, a 12,00, la quota della vittoria dell’altro ferrarista, Charles Leclerc, mentre a 25,00 c’è anche il campione in carica della McLaren, Lando Norris. A 33,00, infine, il primo sigillo di Isack Hadjar, terzo in griglia.

La gara sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGo. La differita in chiaro su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) dalle ore 22.30