Formula 1, Kimi Antonelli al primo match point: al Gp Usa può diventare campione del mondo

Domenica si potrebbe scrivere una delle pagine più importanti nella storia dell’automobilismo italiano: Kimi Antonelli ha infatti la prima occasione per chiudere anche aritmeticamente la corsa al titolo piloti di Formula 1 e laurearsi campione del mondo a 73 anni dal trionfo iridato di Alberto Ascari, l’ultimo per un pilota italiano. Per riuscirci deve però conquistare anche il Gran Premio degli Stati Uniti e sperare che il collega di scuderia in Mercedes George Russell (lontano 102 punti in classifica) concluda la gara di Austin al nono posto o peggio e contemporaneamente la Ferrari di Lewis Hamilton (terzo a -111) arrivi almeno quinta.

I pronostici dei bookmaker

Il bolognese, riporta “Agipronews”, è offerto a 3,25, su Snai e William Hill, per il nono successo del 2026 e primo in carriera sulla pista texana. Solo l’aritmetica tiene viva una lotta che per i bookmaker è già chiusa da tempo: quote rasoterra infatti (1,01) per il colpo iridato di Antonelli, che però dovrà vedersela con Max Verstappen, in “pole” in lavagna, con la sua Red Bull, a 2,20 dopo la doppietta vincente in Bahrein/Malesia e Singapore. Le “Rosse” non vanno invece a segno dal 2024 con Charles Leclerc e il monegasco è proposto a 12,00 per il bis, appaiato proprio a Sir Lewis (recordman del circuito con cinque affermazioni tra 2012 e 2017), Russell e il campione del mondo Lando Norris su McLaren. Lo scenario, nelle quote, è simile anche per le qualifiche: Verstappen è davanti a tutti (2,75) per la terza pole position in carriera ad Austin, seguito da Antonelli a 3,50. Più indietro, a 8,00, Leclerc (a segno nel 2023) davanti alla coppia Norris-Russell (8,50) e al quarto sigillo di Hamilton a 9,00 volte la posta.