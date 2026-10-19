Liam Lawson, chi è il pilota-cantante della Formula 1

Liam Lawson, pilota di Formula 1 con la Racing Bulls, è protagonista sia sulla pista che sul palco. Il 24enne di Hastings, in Nuova Zelanda, è anche un cantante e in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti, a Austin (sul circuito delle Americhe), si esibirà in un concerto dal vivo. La sua scuderia, infatti, per giovedì 22 ottobre, ha organizzato una serata di musica, la Garage Session, aperta ad artisti emergenti. Lawson canterà e suonerà assieme alla sua band country, di cui è frontman e chitarrista.

Il pilota neozelandese, in Formula 1 dal 2023, al momento è nono nella classifica mondiale con 75 punti. Negli ultimi due Gran Premi, del Bahrein e di Singapore, è arrivato settimo. In carriera ha preso parte a 52 Gp senza però mai conquistare una pole position o un podio.