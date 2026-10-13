Formula 1, Gp in Rwanda dopo il 2030. Presidente Kagame: "Onore e privilegio"

La Formula 1 sbarca in Africa. All’inizio degli anni 2030 una gara in Rwanda entrerà a far parte del calendario del circus. “Un’onore e un privilegio”, ha detto il presidente del Rwuanda, Paul Kagame. “Oggi è un momento storico per la Formula 1”, ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e CEO della F1. “Con l’ingresso del Ruanda nel calendario a partire dal prossimo decennio, il nostro sport correrà in ogni continente abitato, avvicinando più che mai il Campionato del Mondo ai tifosi di tutto il globo”.