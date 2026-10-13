Formula 1, Domenicali sul nuovo Gp d'Africa: "È una delle giornate più significative della nostra storia"

La Formula 1 si prepara a tornare in Africa dopo circa 40 anni. Il Ruanda ospiterà il Gran Premio d’Africa dopo il 2030, con un contratto della durata di dieci anni, come annunciato martedì dal campionato. Il circuito sarà realizzato a Bugesera, a sud-est della capitale Kigali, nei pressi di un nuovo aeroporto in costruzione. Il tracciato sfrutterà le colline e le ondulazioni del terreno per mettere alla prova i piloti, integrandosi nel paesaggio naturale. L’ultima gara di Formula 1 disputata nel continente risale al 1993, in occasione del Gran Premio del Sudafrica. Il ritorno in Africa rappresenta anche un obiettivo inseguito a lungo da Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, che ha dichiarato di essersi impegnato per anni dietro le quinte per riportare il campionato nel continente. “È una delle giornate più significative nella storia della Formula 1“, ha commentato Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Mondiale, sottolineando l’importanza dell’accordo per il Ruanda e per tutto il continente africano.