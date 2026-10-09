F1, Gp Singapore 2026: Verstappen Pole Sprint col brivido, terzo Leclerc

Max Verstappen fa sua la pole position del gp di Singapore 2026 di F1. L’olandese della Red Bull ha tagliato il traguardo in 1:31.156. La sua pole è stata poi confermata dai commissari, che avevano messo sotto investigazione la sua prestazione. Alle sue spalle partirà George Russell, terzo Charles Leclerc. Sesto Hamilton, subito davanti al leader del mondiale Kimi Antonelli.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE FIRST #F1SPRINT IN SINGAPORE!! 👊 #F1 #SingaporeGP https://t.co/EMFTWknJRN — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

Verstappen: “Contento, non me l’aspettavo”

“Siamo sempre tutti molto vicini qui a Singapore e a ogni giro dei sempre al limite. Sicuramente quando abbiamo montato le gomme soft e la macchina ha avuto più vita. Non mi aspettavo questo risultato, quindi sono contento di essere primo”. Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo la pole position per la gara Sprint a Singapore. “Questa pista enfatizza ancora i nostri problemi – ha aggiunto – ma abbiamo cercato di aggirarli. Guidare qui è come stare in palestra, fa molto caldio e devi rinfrescarti il più possibile fra una sessione e l’altra”.

Confirmation: Max will Sprint from Pole 😁 #F1 || #SingaporeGP 🇸🇬 https://t.co/vDDcTRtyij — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 9, 2026

Antonelli: “Weekend in salita, cercheremo di trovare soluzione”

“E’ un weekend in salita a causa degli aggiornamenti, stiamo ancora facendo fatica. Peccato ma cercheremo di trovare una soluzione per domani”. Così Kimi Antonelli commenta la sua qualifica Sprint al Gran Premio di Singapore, il pilota della Mercedes non è andato oltre il settimo tempo alle spalle della Ferrari di Lewis Hamilton.

Heading into the final Sprint shootout with George in P4 and Kimi P7. SQ3 up next 👊 https://t.co/dEOaPiBU3g — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 9, 2026

Leclerc: “Tirato fuori potenziale Ferrari, ma possiamo migliorare”

“Nel mio giro migliore oggi sono riuscito a tirare fuori tutto il potenziale che avevamo a disposizione dalla vettura. Ci sono margini di miglioramento in vista di domani con alcuni affinamenti che sappiamo di dover fare, e credo che possiamo essere della partita nella lotta per la pole”. Così Charles Leclerc, pilota della Ferrari, commenta la qualifica Sprint del Gran Premio di Singapore. “Su un tracciato come questo, la terza posizione è un buon punto da cui partire per la Sprint, dato che sorpassare sarà difficile per tutti. Vedremo cosa riusciremo a portare a casa”, ha aggiunto il pilota monegasco.

Starting P3 in the Singapore Sprint, nice work CL 🇸🇬 https://t.co/WCjX4SncO1 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 9, 2026

Hamilton: “Scelta gomma sbagliata, ma passo Ferrari c’è”

“Nelle qualifiche Sprint abbiamo seguito un programma un po’ diverso, ma col senno di poi non è stata la decisione giusta. La vettura si è comportata bene con le Medium, mentre con le Soft ho faticato a trovare grip al posteriore. Dobbiamo capire se sia dipeso dalla preparazione degli pneumatici, dal bilanciamento o dal surriscaldamento”. Così Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, commenta il suo sesto posto nelle qualifiche Sprint del Gran Premio di Singapore. “Il passo c’era, anche se oggi non siamo riusciti a mettere tutto insieme. Faremo tesoro di ciò che abbiamo imparato e ci concentreremo su come sfruttare al meglio il nostro potenziale domani”, ha aggiunto il pilota inglese 7 volte campione del Mondo.

Vasseur: “Qualifica serrata, Sprint ci darà utili informazioni”

“Come ci attendevamo é stata una Sprint Qualifying piuttosto serrata. Le nostre vetture sono andate meglio con le gomme Medium che con le Soft e lavoreremo per migliorare con questo tipo di mescola per le qualifiche di domani”. Così Fred Vasseur, Team Principal della Ferrari, commenta le qualifiche Sprint del Gran Premio di Singapore. “Charles è stato competitivo fino alla fine, mentre Lewis non è riuscito a mettere insieme un giro ottimale in SQ3. Domani ci aspetta una giornata intensa: la gara Sprint ci darà utili informazioni in vista di domenica, poi torneremo a concentrarci sulla qualifica dopo il calar del sole”, ha aggiunto.