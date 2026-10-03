Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio del Bahrain. Nelle qualifiche sul circuito di Sepang, in Malesia, il pilota della Red Bull ha fissato il cronometro sull’1’35″130. Al suo fianco in prima fila Lewis Hamilton su Ferrari staccato di +0.298 secondi. Terzo posto per il leader del Mondiale Kimi Antonelli su Mercedes davanti all’altra Ferrari di Charles Leclerc. I due approfittano della penalizzazione di cinque posizioni di Isak Hadjar, su Red Bull, finito davanti nelle qualifiche. La gara è in programma domenica nella mattinata italiana.
F1, Gp Bahrain 2026: Verstappen in pole position davanti a Hamilton
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Terzo posto per Kimi Antonelli