Russell in pole nel Gp di Azerbaigian 2026. Incidente per Antonelli: è solo 16°

George Russell in pole e Kimi Antonelli in fondo al gruppo nelle qualifiche del Gran Premio di Azerbaigian 2026 di Formula 1. Destino opposto per i due piloti Mercedes sul circuito cittadino di Baku.

MIGHTY FROM GEORGE RUSSELL!! 💪



The Mercedes driver takes pole in Baku ☝️#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ZguH7Ev4VJ — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Russell super, Leclerc secondo e Kimi a muro

Russell domina le qualifiche e si prende la pole position con il tempo di 1’42″526, rifilando oltre otto decimi al secondo, Charles Leclerc, che mette la Ferrari in prima fila precedendo di appena un millesimo la McLaren di Oscar Piastri, terzo. Sesta piazza per l’altra rossa di Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli sarà costretto a scattare dalla sedicesima casella dopo aver danneggiato nel Q1 la sua Mercedes. Inizia in salita, dunque, il weekend azero per il pilota italiano, che ha danneggiato l’anteriore sinistra toccando il muro in curva 1 durante la prima sessione di qualifiche.

⏪ Rewind to Antonelli's moment at Turn 1 that ended his qualifying#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/3Nee1nEO7D — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Antonelli si è qualificato alla Q2 col 15° tempo ma non ha potuto prendere parte al resto della qualifica. Solo ottavo Max Verstappen, dietro anche al compagno di squadra Isack Hadjar, ottimo quarto pochi giorni dopo l’ufficialità del rinnovo in Red Bull anche per la stagione 2027.

La classifica delle qualifiche di Baku

Questa la top ten delle qualifiche del Gp di Azerbaigian:

George Russell (Mercedes) 1:42.526 Charles Leclerc (Ferrari) +0.837 Oscar Piastri (McLaren) +0.838 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.974 Lando Norris (McLaren) +1.146 Lewis Hamilton (Ferrari) +1.332 Pierre Gasly (Alpine) +1.521 Max Verstappen (Red Bull Racing) +1.555 Carlos Sainz (Williams) +2.040 Franco Colapinto (Alpine) +2.437

QUALIFYING CLASSIFICATION



Russell quickest by an impressive eight tenths ⏱️#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/UXrbS9t0Qe — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Russell: “Ho fatto un giro perfetto”

Mentre Antonelli si lecca le ferite, Russell si gode una pole da sogno. “Ho fatto un giro perfetto, avevo anche i margini giusti tra chi mi stava davanti e chi mi stava dietro, questo mi ha dato la possibilità di fare molto bene l’ultimo rettilineo. E’ andata alla grande”, ha detto il britannico. “Era un po’ che non ci riuscivo, mi sento benissimo, probabilmente è il più grosso margine che abbia mai avuto in tutta la carriera – ha proseguito Russell, che si è imposto con oltre otto decimi di vantaggio su Leclerc – La macchina mi ha dato ottime sensazioni, quando riesci a fare tutto bene come oggi è una sensazione fantastica. Sento che siamo in una buona posizione per lottare per la vittoria, ma Charles sarà motivato. Proverà ad attaccarmi in curva 1 ma sono fiducioso per come è andata”.

Leclerc: “Divario da Russell più ampio delle aspettative”

Il bicchiere è mezzo pieno per Leclerc, che si gode la seconda piazza consapevole che c’è ancora molto da fare per colmare il gap dalla Mercedes: “È stato un giro piuttosto buono. Siamo stati dietro per tutto il weekend, ci aspettavamo di essere così lontani dopo un giorno di prove libere difficile. Era la posizione che ci aspettavamo, ma il divario da Russell è molto più ampio di quanto pensassimo”, ha detto il monegasco della Ferrari. “La velocità in rettilineo non è il nostro punto di forza, ma abbiamo dimostrato un buon passo gara nelle FP1. Spero che sia così anche domani”, ha sottolineato Leclerc, che non ha ancora mai vinto a Baku.

La classifica del Mondiale:

La classifica del Mondiale di F1: