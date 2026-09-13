F1, Gp Spagna 2026: nuovo trionfo di Kimi Antonelli

Kimi Antonelli non si ferma più. Il giovane pilota della Mercedes ha vinto anche il Gran Premio di Spagna di Formula 1, sul nuovissimo circuito di Madrid, e allunga ancora in testa alla classifica del Mondiale.

Con una gara tattica, quasi da veterano, Antonelli ha preceduto sul traguardo della capitale spagnola la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton si è ritirato dopo 7 giri per un problema ai freni. Con l’ottavo successo stagionale, arrivato 7 giorni dopo quello storico di Monza, Antonelli ha ora 81 punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia George Russell oggi soltanto quinto.

Antonelli: “Vittoria difficile, ma oggi meritava Lando Norris”

“E’ stata una gara molto difficile, non lineare. Ho cercato di gestire le gomme, ogni vittoria è bella ma oggi meritava di vincere Lando Norris. Però è stata una gara molto positiva e ora dobbiamo continuare a spingere”. Così il pilota della Mercedes Kimi Antonelli dopo la vittoria nel Gran Premio di Spagna di Formula 1, a Madrid. “Il Mondiale? Devo continuare a spingere gara dopo gara e a fare le prestazioni, poi vedremo quale sarà la posizione finale a fine anno”, ha aggiunto.

Verstappen: “Secondo posto incredibile per noi oggi”

“Guardando il passo gara per noi è un gran risultato, Lando Norris è stato sfortunato e per noi è incredibile essere arrivati secondi”. Così il pilota della Red Bull Max Verstappen commenta il secondo posto nel Gran Premio di Spagna di Formula 1, a Madrid. “Ho tenuto la macchina a centro pista e mantenere l’aderenza delle gomme, che qui è molto importante”, ha aggiunto.

Norris: “Sono stato sfortunato, ma con McLaren posso ancora vincere”

“La virtual? Non potevo farci nulla, congratulazioni a Kimi e a Max. Sono stato sfortunato, ho cercato di riprenderli ma non ce l’ho fatta. Le corse vanno così, incassiamo il colpo a testa alta e guardiamo alle prossime gare”. Così il pilota della McLaren Lando Norris commenta il terzo posto nel Gran Premio di Spagna di Formula 1, a Madrid. “Non è mai semplice, stiamo lavorando tanto e sto sfruttando molto bene la vettura. Oggi ho guidato una gara perfetta, ieri un’ottima pole, ma è dura stare al vertice perché anche gli altri stanno facendo un bel lavoro. Ma è ancora possibile vincere ancora”, ha aggiunto il pilota inglese campione del Mondo in carica.

Hamilton ritirato al settimo giro: “Sono demoralizzato”

Il ritiro di Hamilton (Violeta Santos Moura/Pool Photo via AP)

“Mi sento demoralizzato, chiaramente per tutti coloro che sono a Maranello che lavorano e danno tutto. La macchina era grandioso, mi sentivo con la possibilità di poter lottare anche per le prime posizioni. Però ho avuto un problema al freno, sono stato sfortunato, e ho dovuto ritirarmi”. Così il pilota della Ferrari Lewis Hamilton commenta ai microfoni di Sky Sport il ritiro al settimo giro nel Gran Premio di Spagna di F1 con la sua Ferrari. “Ora dobbiamo concentrarci sull’avere una possibilità, che ancora c’è, per lottare per qualcosa di importante”, ha aggiunto.