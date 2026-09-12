F1, Gp Spagna 2026: pole position Norris

Lando Norris ha conquistato la pole del Gp di Spagna 2026, quattordicesima tappa del Mondiale di F1. Il pilota della McLaren con il tempo di 1’31″824 ha preceduto di 11 millesimi la Mercedes di Kimi Antonelli. In seconda fila la Red Bull di Max Verstappen che precede la Ferrari di Lewis Hamilton, in terza fila l’altra ‘rossa’ di Charles Leclerc davanti all’altra Mercedes di George Russell.

Norris: “Sono scioccato, uno dei migliori giri della mia vita”

“Sono scioccato ed estremamente sorpreso di essere qui. E’ stato uno dei migliori giri che io abbia fatto nella mia carriera. Sono molto felice e fiero. Guardando il tempo alla fine, mi viene da dire di aver fatto il giro abbastanza bene. E’ un giro in cui sono riuscito a mettere tutto insieme alla perfezione”. Così Lando Norris, pilota della McLaren, che ha conquistato la pole del Gp di Spagna 2026 di Formula 1. “Su questi tracciato è facile perdere decimi, basta un errore anche piccolo per finire contro le barriere. Mi sentivo bene e mi è uscito tutto alla perfezione”, ha aggiunto. “La gara di domani? Sto ancora pensando a cosa ho fatto, dietro ho due piloti velocissimi, vediamo che succede”, ha concluso il pilota britannico.

Antonelli: “Fatto di tutto per conquistare la pole, vediamo domani”

“Ho fatto tutto per fare la pole, ho faticato a trovare il bilanciamento, il mio giro è stato pulito. Nel complesso abbiamo fatto un buon lavoro, vediamo quello che possiamo fare domani”. Così Kimi Antonelli, secondo nelle qualifiche del Gp di Spagna.

Hamilton: “Domani importanti ritmo e gestione gomme, degrado fattore chiave”

“Anche se la sessione non si è conclusa con il risultato che avremmo voluto, credo che nel complesso la nostra sia stata una prestazione solida, con la macchina che mi ha dato buone sensazioni per tutta la qualifica. Il mio primo giro in Q3 è stato buono, ma nell’ultimo tentativo non sono riuscito a mettere tutto insieme e questo ci è costato alcune posizioni”. Così Lewis Hamilton, dopo le qualifiche del Gp di Spagna. “Non credo che il quarto posto rispecchi pienamente il nostro potenziale, ma ci sono comunque aspetti positivi da portare con noi da questo pomeriggio. È un bel circuito sul quale guidare e domani saranno importanti il ritmo e la gestione delle gomme. Il degrado potrebbe essere un fattore chiave, quindi dovremo concentrarci sul curare ogni aspetto al meglio e sfruttare ogni opportunità che si presenterà in gara”, ha aggiunto.

Verstappen: “Ottima qualifica, terzo posto è buon risultato”

“E’ stata un’ottima qualifica, il terzo posto è un buon risultato”. Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, terzo nella qualifica del Gp di Spagna.

Leclerc: “Sensazioni erano buone, sarà gara difficile nella gestione gomme”

“Le sensazioni erano buone, cercheremo di massimizzare domenica. Sarà una gara difficile per la gestione gomme”. Così a Sky Sport il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, quinto in qualifica nel Gp di Spagna.

Vasseur: “Speravo nella pole, gara sarà caotica”

“Dopo il primo tentativo nel Q3 speravamo nella pole, Lewis ha commesso un piccolo errore nel secondo e l’ha pagato. Sappiamo che sarà una gara caotica e dovremo sfruttare ogni occasione, anche perché abbiamo visto che è difficile sorpassare”. Così a Sky Sport il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, dopo le qualifiche del Gp di Spagna con il quarto e quinto posto delle ‘rosse’ di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.