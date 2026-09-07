Kimi Antonelli, il papà Marco: “Impresa inaspettata, a Monza tanti italiani hanno tifato per lui”

Kimi Antonelli continua a scrivere la storia della Formula 1 e con lui esulta anche la sua famiglia. “Nessuno se lo aspettava, siamo arrivati a Monza pensando a portare a casa dei punti. Poi una macchina perfetta, una sua prova superlativa ed è arrivato un risultato che nessuno poteva immaginarsi“, ha detto il papà, Marco Antonelli, parlando del trionfo del figlio nel Gran Premio d’Italia a Monza ai microfoni di “Radio anch’io sport” su Radio1.

Marco Antonelli: “Kimi in Ferrari? Nessuno può vincere senza una grande macchina”

“Ora è importante restare con i piedi per terra, la realtà non deve mai scapparti di mano perché per ottenere risultati non devi mai fermarti e adagiarti sugli allori. Siamo contenti che il popolo italiano ci tenga nel loro cuore insieme alla Ferrari, quello che abbiamo visto a Monza ieri con tanti ragazzi tifare per Kimi è stato bellissimo”, ha aggiunto. “Nessuno si aspettava una ascesa così rapida, ma Toto Wolff era stato chiaro: ‘un anno di esperienza, uno di risultati e uno per iniziare a vincere’. Diciamo che abbiamo bruciato un po’ le tappe, ma grazie a Toto”, ha detto. “Kimi in Ferrari? Oggi la Mercedes ha una grande macchina, ma magari in futuro anche la Ferrari ne avrà una come è stato in passato. Nessun pilota può vincere senza una grande macchina”.