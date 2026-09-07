Kimi Antonelli e gli spaghetti nella coppa di Monza: la festa social del pilota italiano

“Difficile descrivere la giornata di ieri, è un sogno ad occhi aperti. Ciò che ho vissuto è qualcosa che non dimenticherò mai, il podio di Monza è indescrivibile, il calore di tutti i tifosi e la marea di gente che non finisce più”. Così Kimi Antonelli in un post sul suo profilo Instagram, all’indomani della storica vittoria nel Gran Premio d’Italia a Monza. Nel post il pilota della Mercedes pubblica anche una serie di foto dell’incredibile giornata di ieri, dal bagno di folla con i tifosi e il team fino ad una spaghettata nella coppa vinta per il Gran Premio. “Voglio ringraziare davvero tutte le persone che hanno reso questo possibile e che stanno rendendo quest’anno speciale”, ha concluso Antonelli.