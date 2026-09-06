Kimi Antonelli trionfa a Monza, è il primo italiano a vincere dopo 60 anni

Un super Kimi Antonelli compie un’autentica impresa al Gran premio d’Italia a Monza, vincendo la gara dopo una rimonta incredibile partita dalla 19esima posizione. Il pilota della Mercedes precede all’arrivo il compagno di scuderia George Russell, seguito dalla RedBull di Max Verstappen. Soltanto sesto Lewis Hamilton, unico ferrarista a concludere la gara dopo l’incidente al terzo giro che ha costretto Charles Leclerc al ritiro.

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Kimi Antonelli becomes the first Italian driver to win the Italian Grand Prix since 1966!! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/NkFQT8ZspD — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

A Monza, un italiano non vinceva da 60 anni. L’ultimo successo era stato quello di Ludovico Scarfiotti. “Straordinario Kimi Antonelli! Orgoglio italiano”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini commentando la vittoria del pilota al Gran Premio di Monza.

🇮🇹 DAL FONDO DELLA GRIGLIA ALLA P1 🤯



Le parole non rendono giustizia a questa cosa.



MONZA, QUESTA È PER TE 🏆🔥



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Antonelli: “Dopo ripartenza ci ho creduto, sono felice”

“Non avrei mai potuto immaginare di essere qui quest’oggi, ma ci siamo riusciti e sono davvero molto felice”. Così Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, dopo aver vinto in rimonta il Gran premio di Monza. “Dopo la ripartenza sapevo di poter avere un’opportunità per la vittoria – ha aggiunto – per cui senza dubbio ci ho creduto, specialmente quando mi sono trovato dietro George (Russell ndr)”.

Russell: “Bravo Kimi ma volevo vincere”

“Congratulazioni a Kimi (Antonelli ndr), è stato un risultato incredibile da parte sua. Quando ho visto che era già quarto/quinto ho capito che sarebbe stata una lotta. Per cui congratulazioni a lui”. Così George Russell, pilota della Mercedes, dopo il secondo posto al Gran premio di Monza dietro Kimi Antonelli. “Mi è sembrata una gara piuttosto forte da parte nostra, ho faticato solo un po’ con le gomme alla fine – ha spiegato – comunque accetto questo risultato perché è stata una gara più positiva rispetto a quelle prima della pausa estiva, anche se avrei preferito essere primo oggi ovviamente”.

Verstappen: “Avversari oggi più veloci, contento del podio”

“C’è stata qualche bella battaglia, non so come l’avete vista da fuori perché noi abbiamo faticato tanto con la distribuzione dell’energia tra la curva 2 e la curva 4 rispetto agli avversari. In generale la velocità del circuito non è stata amica per noi quest’oggi. Loro erano un po’ troppo veloci”. Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo il terzo posto al Gran premio di Monza, dietro le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. “Sono comunque contento del terzo posto e di salire di nuovo sul podio”, ha aggiunto.

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