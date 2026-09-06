Gp Monza 2026, orari e dove vedere la gara in tv

È arrivato il momento più atteso del weekend di Formula 1 a Monza. Domenica 6 settembre va in scena il Gran Premio d’Italia 2026, tredicesimo appuntamento del Mondiale e uno degli eventi più sentiti dai tifosi italiani.

A conquistare una sorprendente pole position nelle qualifiche è stato Pierre Gasly. Il pilota dell’Alpine ha fermato il cronometro sull’1’21”786, precedendo di appena 60 millesimi la Mercedes di George Russell.

Ferrari in seconda fila

Le Ferrari partiranno davanti al pubblico di casa grazie anche alla penalità inflitta a Oscar Piastri, autore del terzo tempo in Q3 ma costretto a scontare una retrocessione in griglia.

Charles Leclerc, inizialmente quarto, guadagna quindi una posizione e scatterà dalla terza casella. Accanto a lui ci sarà Lewis Hamilton, promosso dalla quinta alla quarta posizione.

Una griglia di partenza dunque favorevole alle due Ferrari, che avranno l’opportunità di giocarsi le proprie carte fin dalle prime fasi della gara sul circuito di Monza.

Antonelli partirà dal fondo

Situazione completamente diversa per Kimi Antonelli, leader del Mondiale. Il pilota della Mercedes aveva ottenuto il settimo tempo nelle qualifiche, ma sarà costretto a partire dal fondo dello schieramento.

Il motivo è la penalità legata alla sostituzione del quinto motore sulla sua Mercedes, oltre il limite di quattro propulsori consentiti dal regolamento.

GP d’Italia 2026: dove vedere la gara in TV

Il Gran Premio Pirelli d’Italia 2026 si correrà domenica 6 settembre sul circuito di Monza, con partenza prevista alle 15.

La gara sarà trasmessa in diretta integrale su Sky Sport F1, al canale 207 di Sky, e sarà disponibile anche in mobilità attraverso Sky Go e in streaming su NOW.

Il GP d’Italia sarà inoltre trasmesso in diretta e in chiaro su TV8, al tasto 8 del digitale terrestre.

La sfida di Monza si preannuncia quindi particolarmente attesa: Gasly partirà dalla pole, le Ferrari saranno subito dietro e il leader del Mondiale Antonelli dovrà affrontare una difficile rimonta dal fondo della griglia.