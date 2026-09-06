Gp Monza 2026, Leclerc costretto al ritiro dopo un incidente: cosa è successo

Nessuna conseguenza per il pilota, che è uscito dalla vettura sulle proprie gambe. In pista è quindi entrata la safety car

Finisce subito il Gran premio di Monza per Charles Leclerc. In uscita dall’Alboreto la Ferrari guidata dal monegasco è finita fuori pista, impattando violentemente contro le barriere protettive. Nessuna conseguenza per il pilota, che è uscito dalla vettura sulle proprie gambe. In pista è quindi entrata la safety car. Nonostante le sue condizioni sembrino buone, Leclerc sarà comunque sottoposto a controllo medico. L’impatto con le barriere è stato, infatti, molto violento.

Noooo!



Charles has gone off at Turn 11, he jumps out of the car — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 6, 2026

Sinner nel paddock

Grande entusiasmo per l’arrivo di Jannik Sinner nel paddock del Gran premio d’Italia di Formula 1 a Monza. Il numero uno del mondo Atp è stato accolto con clamore dai tifosi presenti, firmando autografi e concedendosi ai selfie. Sinner è un appassionato di motori ed è amico di Kimi Antonelli, pilota Mercedes attuale leader della classifica piloti.

Numeri da record per Monza

“Numeri record per il Gran Premio di Monza. Un indotto di 208 milioni di euro, più 8% sul 2025, 365mila spettatori all’autodromo, risorse importanti per Monza e la Brianza, per l’area metropolitana di Milano, per Como e Lecco. Utilità per tutti i settori, dalla ricettività alla ristorazione, allo shopping. Altissima percentuale di pubblico internazionale, oltre il 64% proveniente da 69 Paesi del mondo, in particolare Germania, Svizzera, Regno Unito, Polonia e Francia. Ecco la forza dei grandi eventi sportivi e del turismo ad essi collegato. Grazie al Presidente dell’Aci-Automobile Club d’Italia Geronimo La Russa e ai suoi collaboratori per questi risultati straordinari dopo appena un anno di mandato” così il Ministro del turismo Gianmarco Mazzi oggi presente a Monza.