Kimi Antonelli al Gp Monza 2026 con un casco speciale

Kimi Antonelli scenderà in pista al Gp Monza 2026 con un casco speciale ispirato a Valentino Rossi. Lo ha svelato lo stesso pilota della Mercedes con un post sul suo profilo Instagram ufficiale. “A casa corriamo con colori speciali”, ha detto Antonelli mostrando orgoglioso il casco con il tricolore per celebrare l’Italia e ispirato ad uno usato proprio da Valentino Rossi, nove volte campione del mondo della MotoGp, al Mugello nel 2002.

“Era un mio desiderio correre con un casco ispirato a quelli di Vale. Quando mi hanno proposto il casco del Mugello 2002 ho capito che era quello giusto”, ha detto ancora Antonelli. Sul caso sono raffigurate una serie di vignette che raccontano ‘l’italiano vero’ e raccontate in un video da Antonelli. Presente anche l’iconica moto di Valentino Rossi e il numero 12 a cui Antonelli è molto legato. “Un casco speciale, per una gara speciale”, ha concluso Antonelli.

Leclerc: “Ho un’enorme voglia di vincere”

Al Gp Monza 2026, in programma domenica 6 settembre alle ore 15.00, occhi puntati sull’azzurro Kimi Antonelli ma anche sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. “Ho un’enorme voglia di vincere, ed è su quello che sto lavorando”, ha detto ieri il pilota monegasco. “Non guardo troppo i numeri degli altri, anche se sicuramente, quando mi guardo intorno, vedo persone con cui ho gareggiato in carriera che hanno già vinto dei Mondiali e io ancora no. Ma quello che mi importa davvero è vincere in rosso, è una missione mia e voglio continuare a inseguirla”, ha aggiunto ai microfoni di Sky.

“Ricordo i primi anni, soprattutto nel 2019 con la vittoria: il lunedì non me ne rendevo conto, ma ero completamente distrutto. Adesso gestisco tutto un po’ meglio, ma resta comunque una settimana piena di energia positiva. La stanchezza non si sente fino a domenica, quando si taglia il traguardo: è solo lì che si fa sentire”.

Hamilton: “Vincere a Monza con la Ferrari per entrare nella storia”

Grande entusiasmo anche da parte di Hamilton. “Arrivando a questo fine settimana, ho davvero pensato all’enorme importanza di questo Gran Premio. Se dovessi vincere, entrerei in un territorio inesplorato, vincere a Monza per la prima volta con la Ferrari sarebbe qualcosa di fenomenale”, ha dichiarato il britanncio.

“E se ci riuscissi sarei probabilmente l’unico pilota di colore ad averlo mai fatto per la Ferrari in Italia, forse nella storia, forse. E quindi molti di questi pensieri mi sono passati per la testa. La pressione è alta“, ha aggiunto il campione inglese arrivato giovedì al circuito a bordo della sua nuova e fiammante Ferrari F40. Il sette volte campione del mondo vanta cinque vittorie a Monza tra le sue 105 vittorie in una carriera ricca di trofei. Ma Hamilton è consapevole che potrebbe esserci ancora “un primato davanti a lui”.

Le sue speranze sono state alimentate dalla maggiore affidabilità della Rossa. È l’unico pilota ad aver concluso ogni gara di questa stagione nella top 10. “Vedo una concentrazione diversa quest’anno rispetto all’anno scorso”, ha detto. “L’anno scorso, sentivo che non c’era una vera e propria stella polare. Stavamo facendo del nostro meglio, ma senza sapere esattamente dove dovevamo puntare. Ora invece abbiamo una stella polare. Sappiamo dove dobbiamo lavorare“. “Il team ha fatto un lavoro straordinario, collaborando e ottenendo ottimi risultati. Vedere i miglioramenti arrivare ogni fine settimana, che arricchiscono la vettura, è entusiasmante. Credo fermamente che abbiamo ancora le carte in regola per vincere”, ha dichiarato ancora il 41enne di Stevenage.