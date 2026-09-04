Gp di Monza 2026, nelle libere volano subito le due Ferrari: nella seconda sessione primeggia Russell

Terzo tempo per Antonelli. Domani l’ultima sessione e le qualifiche

Volano le Ferrari nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, sul circuito di Monza. Miglior tempo per Charles Leclerc con 1’23″008 davanti a Lewis Hamilton staccato di +0.173. Terzo tempo per la Mercedes di George Russell staccato di +0.304, seguito da Liam Lawson su Red Bull a +0.425. Quinto tempo per Kimi Antonelli sull’altra Mercedes, staccato di +0.636, il pilota italiano ha fatto segnare ottimi riscontri sul passo gara quando partirà dall’ultima posizione per il cambio della power unite. Alle spalle di Antonelli si piazza Lando Norris su McLaren a +0.711 da Leclerc. Non è secso in pista Max Verstappen, sulla sua Red Bull il giapponese Ayumu Iwasa che ha chiuso al 17° posto. Nel pomeriggio la seconda sessione di prove libere.

La Mercedes risponde alle rosse

Ma se la Ferrari chiama, la Mercedes risponde. Dopo la doppietta rossa nelle Fp1 del mattino, le Frecce d’argento si prendono una parziale rivincita nelle libere del pomeriggio. Il miglior tempo lo ha fatto segnare George Russell con 1’22″559, alle sue spalle il ferrarista Charles Leclerc a +0.120 seguito dall’altra Mercedes di Kimi Antonelli a +0.141. Il pilota italiano partirà in gara dal fondo della griglia per il cambio della power unit sulla sua vettura. Quarto tempo per Lando Norris su McLaren a +0.384, mentre Lewis Hamilton ha fatto segnare il quinto tempo a +0.457 seguito dall’altra macchina papaya di Oscar Piastri a +0.469. In difficoltà Max Verstappen solo nono con la sua Red Bull a +0.818.