Formula 1, Gp Gran Bretagna 2026: vittoria Leclerc davanti a Russell

Charles Leclerc ha vinto il Gp di Gran Bretagna 2026 di Formula 1. La Ferrari trionfa dunque a Silverstone. Leclerc ha vinto davanti alla Mercedes di George Russell e al compagno di squadra Lewis Hamilton, che completa il podio.

Problemi per Antonelli e Verstappen

La Mercedes di Antonelli ferma ai box (Peter Powell/Pool via AP)

La gara è stata caratterizzata dai problemi tecnici che hanno colpito la Mercedes di Kimi Antonelli, secondo ma pronto ad attaccare il monegasco avendo a disposizione una gomma più ‘fresca’, a una decina di giri dalla fine. Il leader del Mondiale è stato costretto così a fermarsi due volte ai box, chiudendo al nono posto al traguardo ma fuori dalla zona punti per una penalità ricevuta per track limits nel momento di maggiore difficoltà con la sua monoposto. Nel finale altro colpo di scena: Max Verstappen, che si trovava saldamente in terza posizione, è finito sulla ghiaia con la sua Red Bull ed è stato costretto a ritirarsi. La gara è finita così in regime di safety car, con Hamilton che – fermandosi ai box per montare una gomma soft – ha perso il secondo posto a vantaggio dello stesso Russell, risalito da quarto a secondo. Per Leclerc si tratta della nona vittoria in carriera in Formula 1, la prima assoluto a Silverstone.

Leclerc: “Incredibile, vincere dopo gli ultimi weekend è bellissimo”

“E’ incredibile, purtroppo la fine non è stata quella che avrei sognato però vincere dopo gli ultimi weekend che erano stati particolarmente difficili è bellissimo”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo il successo ottenuto nel Gp del Regno Unito. “Tutto il lavoro che abbiamo fatto per cercare di ritrovare il feeling con la macchina…mi sembrava ieri di aver trovato qualcosa ma dovevamo confermarlo oggi. Sono incredibilmente felice – ha aggiunto il monegasco – A Monaco il feeling non c’era e ho avuto l’incidente nel Q3 in qualifica, a Barcellona ho avuto un altro incidente, in Austria non andavo molto bene ma qui siamo riusciti a mettere tutto insieme. Spero di proseguire di slancio d’ora in avanti continuando così, ma un grande ringraziamento va al team per tutto il lavoro fatto. Il problema di Antonelli? Sarebbe stata al limite, lui era velocissimo quando si stava avvicinando verso la fine, sarebbe stata una impresa tenere il primo posto. Poi ho sentito che aveva un problema”.

Hamilton sotto investigazione: “Probabilmente prenderò la penalità”

Il terzo posto conquistato da Lewis Hamilton nel Gp di Gran Bretagna è a rischio. Il pilota della Ferrari infatti è sotto investigazione da parte della Fia per non aver rispettato il regime di bandiera gialla. “Sono appena stato da loro, ancora non ho notizie. Probabilmente avrò la penalità”, ha ammesso il britannico ai microfoni di Sky Sport. “Congratulazioni a Charles che ha vinto questo Gran Premio, è un grande risultato per il team. Oggi non è andata, ho fatto anche una falsa partenza, mi hanno dato cinque secondi ma Charles aveva più passo di me – ha ammesso – Io ho dato tutto. Il team sta facendo un lavoro fantastico, c’è ancora del lavoro da fare per colmare il divario ma è un grande risultato”.

Antonelli: “Arrabbiato e deluso ma oggi andavo forte e potevo vincere”

“Ovviamente sono deluso e arrabbiato, ma la cosa importante è che oggi comunque andavamo forte e avevo una grandissima possibilità di vincere. Con le gomme dure stavo venendo su fortissimo, è stato un peccato non avere neanche la possibilità di provarci”. Così ai microfoni di Sky Sport il pilota della Mercedes Kimi Antonelli, fuori dalla zona punti a causa di un problema tecnico occorso sulla sua monoposto nel finale della gara, mentre stava andando a caccia del primo posto di Charles Leclerc. “Il problema sembra esser stato al wheel shield, è stata una rottura istantanea, i cordoli li ho presi nello stesso modo in tutti i giri – ha aggiunto il leader del mondiale – Sono uscito dalla nove e ho sentito che qualcosa si era rotto istantaneamente, il peccato è che abbiamo dovuto fare due pit stop. Nel primo abbiamo cambiato l’ala ma il problema è rimasto, nel secondo hanno rimosso il pezzo e l’auto era più o meno guidabile, peccato perché si poteva fare sesto o settimo”.

Elkann: “Quando Ferrari è unita fa grandi cose”

“Complimenti a tutta la Ferrari, è una grande felicità. Sono 250 vittorie e la prima era arrivata qui a Silverstone, questo dimostra quanto oggi sia importante per noi. Charles ha fatto una grande gara e anche Lewis, quando la Ferrari lavora bene succedono grandi cose”. Lo ha detto il presidente della Ferrari John Elkann ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ottenuto da Leclerc nel Gp di Gran Bretagna. “E’ importante dare il massimo sempre e crederci, è importante che tutti i nostri tifosi siano vicini alla Ferrari – ha aggiunto – La voglia di far bene a Maranello c’è, quando la Ferrari è unita fa grandi cose, le ha fatte e continuerà a farle”.

Vasseur: “Enorme fiducia in Leclerc, contento che abbia vinto”

“E’ una grande giornata per i piloti e per il team. Charles ha ricevuto tante critiche ma sapeva che il team era al suo fianco, abbiamo una enorme fiducia in lui. Sono più che contento oggi di vederlo sul gradino più alto del podio”. Lo ha detto il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport dopo il successo di Leclerc nel Gp di Gran Bretagna. “Anche Kimi (Antonelli, ndr) era veloce, se ci paragoniamo a Russell eravamo più veloci, ma Kimi era ancora più veloce di noi. Quando è tornato in pista era velocissimo, sarebbe stata una dura battaglia con Charles – ha proseguito – Ora godiamoci stasera e poi dobbiamo lavorare per Spa, prendendo una gara alla volta. La mancata ripartenza dopo la safety car? E’ andata come è andata, non so perché l’abbiano posticipata di un giro”.