Euro 2020, tris Cr7 ma Portogallo deve attendere. Pass per Francia e Inghilterra

di Luca Masotto

Qualificazione assicurata per Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca e Turchia e quanto mai vicina per il Portogallo trascinato da Ronaldo che con una tripletta ha mostrato un'ottima condizione fisica lanciando messaggi chiari anche alla Juve di Sarri. Si stanno sempre più delineando le squadre che parteciperanno ad Euro 2020, primo torneo continentale itinerante, e nella lista non potevano mancare i campioni del mondo della Francia. I Blues hanno ottenuto il pass per Euro 2020 prima ancora di scendere in campo stasera nella penultima sfida del suo girone contro la Moldavia. I Blues hanno infatti sfruttato a loro favore il pareggio senza reti maturato nel pomeriggio a Istanbul tra la Turchia e l'Islanda che ha garantito alla squadra turca il pass con un turno di anticipo consegnandolo indirettamente anche nelle mani della Francia di Didier Deschamps. I Blues infatti forti della doppia vittoria contro gli islandesi negli scontri diretti (4-0 a Parigi e 1-0 a Reykjavik) con tre lunghezze di vantaggio, prima dalla sfida contro i moldavi a Parigi, avevano già garantito il passaggio alla fase finale: la notizia deve avere in qualche modo rilassato i Blues che a Saint Denis contro il fanalino di coda del girone sono prima andati in svantaggio con una rete di Rata al 5' per poi ribaltare il match con Varane al 35' e Giroud al 79'.

A valanga l'Inghilterra che a Wembley, nella gara numero 1.000 della sua storia, ha piegato 7-0 il Montenegro assicurandosi matematicamente il pass. Tripletta di Kane, reti di Oxlade-Chamberlain (che ha aperto le marcature all'11'), Rashford, autogol di Sofranac e Abraham per una festa che celebra un traguardo storico. Tutto era cominciato nel 1872 con uno Scozia-Inghilterra a Glasgow finito 0-0. A Euro 2020 approda anche la Repubblica Ceca che prima va sotto contro il Kosovo in casa ma poi ribalta il match in nove minuti conquistando l'accesso alla fase finale: ospiti in vantaggio al 50' con Nuhiu, poi Kral e Celutska - tra il 71' e il 79' - trasformano l'incubo in festa.

Per il Portogallo di Ronaldo invece l'approdo a Euro 2020 è solo pura formalità. L'attaccante della Juve ha trascinato i lusitani contro la Lituania battuta 6-0 con tripletta di Cr7. Dopo 22' minuti aveva già firmato due reti, la prima su rigore che si era lui stesso procurato al 7', poi è andato ancora a segno con un potente destro a giro da fuori area che si è infilato nell'angolo più lontano. Al 65' la terza rete da dentro l'area. Ronaldo, che ha trovato anche il tempo di farsi un selfie con un invasore a fine match, ha mostrato un ottimo livello di forma e ha giocato fino a sette minuti dalla fine cacciando via i dubbi sulle sue condizioni fisiche e rispondendo alle critiche dei giorni scorsi dopo la rinnovata sostituzione subita in campionato da Sarri. Prima della sfida aveva rilasciato una dichiarazione molto chiara: "Per aprire i giornali nazionali domani, vi dico che il capitano sta bene. Il capitano non sta bene, sta molto bene". Con la tripletta salgono a 16 le reti stagionali per Ronaldo, portando a 98 le reti in nazionale. Di Pizzi, Paciencia e Silva le altre reti lusitane. Il Portogallo ha ora un punto di vantaggio sulla Serbia che si tiene ancora in corsa avendo battuto, seppure a fatica, il Lussemburgo per 3-2: doppietta di Mitrovic poi gli ospiti riaprono il match con Rodrigues, Radonjic ridà fiato ai serbi ma i lussemburghesi non mollano con Turpel. La Serbia deve battere domenica l'Ucraina in casa e sperare in un clamoroso capitombolo di Ronaldo e compagni contro il Lussemburgo. Finisce in pareggio 2-2 il match tra Albania e Andorra che dopo essere andata sotto con Balaj va in vantaggio con una doppietta di Martinez. Il pareggio degli albanesi è di Manaj.

