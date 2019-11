Euro 2020, l'Italia pesca Svizzera, Turchia e Galles

Sorteggio fortunato per la Nazionale di Roberto Mancini, per la fase finale degli Europei di calcio: evitati gli spauracchi Francia e Portogallo

L'Italia può sorridere dopo i sorteggi di Bucarest dei gironi della fase finale di Euro 2020. Gli azzurri di Mancini hanno pescato Svizzera, Turchia e Galles in gruppo A che si giocherà a Roma e a Baku. L'esordio contro i turchi all'Olimpico il 12 giugno. "Nei sorteggi c'è sempre un po' di patema. Le squadre sono tutte competitive, credo sarà un gruppo equilibrato - ha detto il nostro commissario tecnico - "Le partite sono tutte da giocare, non ci sentiamo favoriti. Giocano tutte un buon calcio, giocare a Roma ci avvantaggia ma bisogna giocare". Gli spauracchi Francia e Portogallo sono finiti in un girone durissimo con la Germania nel gruppo F. L'Inghilterra nel gruppo D se la vedrà con Croazia e Repubblica Ceca mentre la Spagna ha pescato nel gruppo E Polonia e Svezia.

Questo il quadro completo dei gironi della fase finale di Euro 2020, in programma dal 12 giugno al 12 luglio.

Gruppo A (città ospitanti: Roma, Baku): Italia, Svizzera, Turchia, Galles.

Gruppo B (San Pietroburgo, Copenhagen): Belgio, Russia, Danimarca, Finlandia.

Gruppo C (Amsterdam, Bucarest): Ucraina, Olanda, Austria, Vincente Percorso A o D spareggi.

Gruppo D (Londra, Glasgow): Inghilterra, Croazia, Repubblica Ceca, Vincente Percorso C spareggi.

Gruppo E (Bilbao, Dublino): Spagna, Polonia, Svezia, Vincente Percorso B spareggi.

Gruppo F (Monaco, Budapest): Germania, Francia, Portogallo, Vincente Percorso A o D spareggi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata