Doping, nuoto: Sun Yang squalificato per 8 anni dal Tas

Il nuotatore cinese Sun Yang è stato squalificato per 8 anni per aver infranto le regole antidoping. Questo il verdetto del Tas, il tribunale arbitrale dello sport. Al Tas, uno dei più forti nuotatori di sempre nel corso delle udienze, si era dichiarato innocente giustificando il fatto delle provette provette di sangue distrutte a martellate durante un controllo a sorpresa, avvenuto a casa sua, il 4 settembre del 2018Il verdetto atteso per l’inizio del 2020.

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata