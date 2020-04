Coronavirus, Spadofora: Non è certa ripresa Serie A e allenamenti

di lrs

Milano, 20 apr. (LaPresse) - "Lo sport non è solo il calcio e il calcio non è solo la Serie A, ma è anche vero che la Serie A è un'industria dal punto di vista economico. Io avrò questo incontro mercoledì con la Figc, che mi presenterà questo protocollo, che è per gli allenamenti. Io oggi non do assolutamente per certa né la ripresa del campionato né degli allenamenti il 4 maggio". Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, al 'Tg2 Post'.

