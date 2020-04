Coronavirus, Spadafora: Ripresa Serie A? Allenamenti non illudano società

di lrs

Milano, 20 apr. (LaPresse) - La Serie A? "Io sono d'accordo che inevitabilmente debba riprendere, prima possibile. Oggi non si può dare per certa la ripresa, se non ci sono le condizioni per il Paese. Poiché ci sono molti atleti, al di là del calcio, valuterò con molta attenzione la ripresa degli allenamenti, ma la ripresa degli allenamenti non deve dare l'illusione alle società di Serie A che questo voglia dire riprendere il campionato". Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, al 'Tg2 Post'.

