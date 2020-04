Coronavirus, Spadafora: Partite in chiaro? Opportunità da considerare

di lrs

Milano, 20 apr. (LaPresse) - Ci saranno partite in chiaro in tv, se dovesse esserci la ripresa del campionato? "Quando ho provato a fare questa cosa nel periodo di massima emergenza ho avuto un confronto a dir poco acceso con l'ad di Sky e il presidente della Lega Serie A, Dal Pino. Il tema è molto spinoso. Prenderemo seriamente in considerazione questa opportunità". Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, al 'Tg2 Post'. "Bisogna mettere ordine nelle idee tra Lega Serie A, società, Sky e diritti tv. Non è un mondo semplicissimo", ha aggiunto.

