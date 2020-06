Coronavirus, Spadafora: "Ok a ripresa sport di contatto"

Manca solo via libera del ministro Speranza. Cancellata la maratona di New York

"Ho dato parere favorevole alla riapertura degli sport di contatto. Manca solo l'assenso del ministro Speranza". Lo scrive il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in un post su Facebook. "Mi avete scritto e fatto sentire con forza, dopo che il Consiglio dei ministri ha deciso lo slittamento dal 18 al 25 giugno per la ripresa degli sport di contatto, la voglia e la necessità di ricominciare a giocare nei centri sportivi di tutto il Paese, consentendo a migliaia di gestori e lavoratori di riprendere le loro attività. Per questo, prima dei termini previsti, ho incontrato in video conferenza il Presidente Bonaccini e i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che hanno stilato le indicazioni per la ripresa immediata, che saranno approvate domani. Già ieri ho anticipato il mio parere favorevole alla riapertura. Manca solo l'assenso del ministro Speranza: appena lo darà si potrà ricominciare", ha scritto Spadafora nel post.

Pubblicato da Vincenzo Spadafora su Mercoledì 24 giugno 2020

Intanto il coronavirus ferma anche la maratona di New York. L'evento, in programma il prossimo 1 novembre, è stata cancellato per questioni di salute e di sicurezza. Gli organizzatori hanno preso la decisione dopo essersi consultati con l'ufficio del sindaco e hanno optato per l'annullamento della manifestazione per tutelare la sicurezza di runner, volontari e spettatori.

"Non vediamo l'ora di ospitare la 50/a edizione della maratona nel novembre del 2021", ha dichiarato in una nota il sindaco di New York Bill de Blasio. A coloro che si erano iscritti per la gara nel 2020 verrà offerto il completo rimborso della quota di iscrizione o la possibilità di partecipare alle edizioni 2021, 2022 o 2023. La maratona del 2021 si terrà il 7 novembre.



